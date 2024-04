Auf Steam kriegt ihr gerade das beste Fallout für 2,49 Euro hinterhergeschmissen

Fallout: New Vegas ist ganz klar eines der besten RPGs, die Bethesda zu bieten hat. Wer das Endzeitrollenspiel bislang verpasst hat, kann es ab sofort kostengünstig nachholen. Denn aktuell gibt’s Fallout: New Vegas auf Steam nur 2,49 Euro. Doch die Sache hat einen Haken.

Fallout: New Vegas zum Schnäppchenpreis auf Steam sichern

Ein Metascore von 84 Punkten und 96 Prozent positive Bewertungen auf Steam sprechen für sich. Mit Fallout: New Vegas haben Entwickler Obsidian Entertainment und Publisher Bethesda ein herrliches Endzeitrollenspiel auf die Beine gestellt, von dem Spieler auch 13 Jahre später noch reden.

Anzeige

Wer sich das Open-World-RPG bislang noch nicht selbst angeschaut hat, hat nun den perfekten Anlass, um das zu ändern. Denn bei Steam kostet Fallout: New Vegas aktuell nur 2,49 Euro. Normalerweise werden für das postapokalyptische Rollenspiel 9,99 fällig – im Moment spart ihr also 75 Prozent. Das Angebot gilt jedoch nur noch kurze Zeit. Bis zum 19. April könnt ihr euch Fallout: New Vegas so günstig sichern.

Einen ersten Eindruck von Fallout: New Vegas könnt ihr euch verschaffen, indem ihr einen Blick in den offiziellen Trailer werft:

Fallout New Vegas E3 2010 Official Trailer

Fallout: New Vegas Obsidian Entertainment

Gut zu wissen: Wer sich nur das Hauptspiel auf Steam holt, muss sich mit der in Deutschland geschnittenen Fassung zufriedengeben, die zudem auch nur auf Deutsch verfügbar ist. Greift ihr jedoch zu Fallout New Vegas Ultimate, müsst ihr euch mit diesem Problem nicht herumschlagen. Diese Version beinhaltet neben dem Hauptspiel auch alle DLCs von Fallout: New Vegas – darunter etwa Dead Money, Honest Hearts und Old World Blues und sie ist zudem uncut. Diese Sonderedition ist ebenfalls im Angebot und kostet statt 19,99 Euro nur 4,99 Euro.

Anzeige

Warnung an Steam-Spieler: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen

Was PC-Spieler jedoch vor dem Kauf wissen sollten: Die PC-Version von Fallout: New Vegas ist dafür berühmt, eine technische Vollkatastrophe zu sein. Das Spiel stürzt auf vielen Systemen in regelmäßigen Abständen ohne Vorwarnung ab. Doch wenn es ein Problem in einem Bethesda-RPG gibt, gibt es auch eine Modding-Community, die dieses aus der Welt schafft.

Anzeige

Auf NexusMods findet ihr Tausende Modifikationen für das Endzeit-RPG, die nicht nur Fehler ausbügeln, sondern auch die inzwischen etwas angestaubte Optik aufpolieren, neue Waffen und Gegenstände hinzufügen oder sogar neue Talente ergänzen. Unser Rat: Übertreibt es mit dem Modden aber anfangs nicht. Nichts ist frustrierender, als stundenlang Dutzende Mods zu installieren, nur um festzustellen, dass diese nicht miteinander kompatibel sind und das Spiel jetzt überhaupt nicht mehr startet.

Wer wissen will, welche Mods unverzichtbar sind, wirft am besten einen Blick auf die beliebtesten Mods der letzten Jahre auf NexusMods. Und wem Fallout: New Vegas etwas zu altbacken ist, der kann stattdessen ja auch einfach Fallout 4 eintüten. Das ist nämlich ebenfalls gerade knallhart auf Steam reduziert und definitiv einen Blick wert.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.