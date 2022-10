Energiekrise und Inflation beschäftigen viele deutsche Verbraucher derzeit rund um die Uhr. Zu sparen, wo es nur geht, ist das Gebot der Stunde – eigentlich. Denn ganz offenbar gibt es einige Bereiche, die eine Zurückhaltung der Kunden kaum fürchten brauchen. Apple und Netflix können aufatmen.

Deutsche wollen nicht sparen: Apple und Netflix profitieren

Die weltweite Wirtschaftsleistung trübt sich derzeit stark ein. Deutschland steht nicht nur vor extremen Preissteigerungen, sondern ist verschiedenen Experten zufolge auf dem Weg in eine Rezession. Die Kauflaune der Deutschen ist gering: Wer kann, hält sein Geld zusammen und gibt nur das nötigste aus. Doch das trifft offenbar längst nicht auf alle Bereiche zu.

Eine Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte hat ergeben, dass bei digitalen Konsumgütern kaum Spardruck herrscht. Etwa die Hälfte der deutschen Bürgerinnen und Bürger planen demnach in 2022 Ausgaben auf dem Vorjahresniveau. 36 Prozent würden für neue Endgeräte wie ein Smartphone sogar mehr ausgeben als noch im Vorjahr (Quelle: dpa via Horizont).

Gerade für hochpreisige Anbieter wie Apple ist das ein gutes Zeichen. Die neue Generation des iPhones könnte trotz hoher Preise gewohnt gut ankommen. Bei der Wahl eines neuen Smartphones ist der Umfrage zufolge die Akkulaufzeit das wichtigste Kriterium, gefolgt von guter Bedienbarkeit und der Kameraqualität. Doch nicht nur bei der Hardware gibt es auch weiterhin Verbraucher, die noch nicht aufs Geld schauen.

Streaming-Angebote bleiben beliebt, doch die Preise müssen runter

Ein Großteil der Verbraucher in Deutschland will auch bei Medien-Abos nicht kürzertreten. Im Vergleich zu 2020 ist der Anteil der Streaming-Kunden 2021 sogar einmal angestiegen, von 61 auf 65 Prozent. Es gibt also noch Wachstum, doch es hat sich laut der Unternehmensberatung verlangsamt. Grund ist vor allem die starke Konkurrenz am Streaming-Markt, die vor allem der Marktführer Netflix zu spüren bekommt.

Werbe-Abos mit günstigeren Monatspreisen dürften daher in Zukunft häufiger werden, um die preisbewussten Kunden zu überzeugen. Netflix startet sein Abo für 5 Euro schon in Kürze.

Allerdings müsst ihr die Zahlen der Deloitte-Umfrage in Relation sehen: Befragt wurden über 38.000 Menschen in 22 Ländern, mehr als 2.000 Deutsche nahmen an der Umfrage teil. Sie fand jedoch schon im Juni und Juli 2022 statt. Die jüngsten Kostenexplosionen etwa bei Gas und Strom dürften daher nur bei den vorausschauendsten Verbrauchern schon eine Rolle gespielt haben.