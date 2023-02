Bayer 04 Leverkusen vs. AS Monaco: Eigentlich sollte der kommende Donnerstag im Zeichen des Fußballs stehen, doch die Politik macht RTL einen Strich durch die Rechnung. Der TV-Sender ändert kurzfristig sein Abendprogramm und schiebt eine Sonderausgabe von „RTL Aktuell“ dazwischen.

Erinnerungen an 2015 werden wach: Der Zuzug von Menschen stellt die Gemeinden in Deutschland vor große Herausforderungen, oft fehlt es an Wohnungen, Lehrern oder Kita-Plätzen. Hilfe soll der Flüchtlingsgipfel bringen, der Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die Innenminister der Länder sowie kommunale Vertreter zusammenbringt (Quelle: Tagesschau). Dafür ändert RTL kurzfristig das Abendprogramm am kommenden Donnerstag, den 16. Februar.

Wegen Flüchtlingsgipfel: RTL wirft das Abendprogramm um

Die Vorberichterstattung zum Europa-League-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem AS Monaco wird dafür zusammengekürzt. Das RTL-Abendprogramm sieht dann wie folgt aus:

20:15 bis 20:35 Uhr: RTL Aktuell Spezial: Wie schaffen wir das? – Flüchtlingsgipfel für Deutschland

20:35 bis 21:00 Uhr: Fußball Europa League: Vorberichterstattung zum Spiel Bayer 04 Leverkusen vs. AS Monaco

Ab 21 Uhr: Bayer 04 Leverkusen vs. AS Monaco: Anpfiff

Durch das RTL Spezial zum Flüchtlingsgipfel führt Nachrichtenmoderator Maik Meuser. Ihm zur Seite steht RTL/ntv-Politikchef Nikolaus Blome, der Einschätzungen zu den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels liefert. Außerdem wirft die RTL-Sendung einen Blick auf die Gemeinden und die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen.

