Star Trek ist wieder da und wird so schnell nicht wieder verschwinden. Paramount hat nach dem Erfolg von Strange New Worlds, Discovery und Star Trek: Picard eine weitere Serie offiziell bestätigt – allerdings wird auch diese sicherlich nicht bei Amazon laufen.

Kein Aus in Sicht: Star-Trek-Fans können sich entspannt zurücklehnen, denn neben all der aktuellen Star-Trek-Serien wurde nun wieder eine neue angekündigt. Momentan läuft übrigens gerade die 3. Staffel von Star Trek: Picard auf Amazon – inklusive aller Ikonen, die ihr bereits aus Star Trek: The Next Generation kennt.

Star Trek: Starfleet Academy erhält Grünes Licht – Creator Alex Kurtzman ist dabei

Paramount hat der Serie Star Trek: Starfleet Academy grünes Licht gegeben (Quelle: StarTrek.com). Lange haben Fans darüber spekuliert, ob die Sternenflottenakademie denn nun auch noch eine eigene Show erhält. Immerhin schießen neue Star-Trek-Serien gerade wie Pilze aus dem Boden – und da ein gewisser Charakter in Star Trek: Discovery angekündigt hat, der neu eröffneten Sternenflottenakademie als Ausbilder beizutreten, können wir uns vielleicht sogar auf ein Wiedersehen freuen. Das würde auch bedeuten, dass Starfleet Academy im Discovery-Universum spielt.

Die gute Nachricht zu Starfleet Academy kam am Donnerstag direkt von Paramount+ sowie Star-Trek-Ikone Alex Kurtzman und Noga Landau. In Star Trek: Starfleet Academy werdet ihr eine Gruppe von jungen Menschen auf der berühmten Akademie begleiten. Neben den alltäglichen Problemen und Herausforderungen an der Sternenflottenschule wird es auch einen neuen Feind geben, der die Akademie wie auch die gesamte Föderation bedroht.

Wie Paramount+ bestätigt, wird die Produktion von Starfleet Academy 2024 starten. Auf Amazon solltet ihr den Release der Serie aber nicht erwarten: Stattdessen werden alle kommenden Star-Trek-Serien ab jetzt auf dem neuen Streaming-Service Paramount+ ausgestrahlt. Momentan gibt es allerdings noch einen Paramount+-Channel auf Amazon, auf dem auch Star Trek: Strange New Worlds läuft.

Hinter Star Trek: Starfleet Academy steht Alex Kurtzman als Creator. Kurtzman ist so etwas wie die neue Ikone des Star-Trek-Franchises und hat unter anderem in leitender Rolle bei den Star-Trek-Filmen mit Chris Pine gearbeitet, wie auch bei allen neuen Star-Trek-Serien seitdem. Ein Release von Star Trek: Starfleet Academy vor 2025 ist nicht zu erwarten.