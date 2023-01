Sport1 zieht die Reißleine: Der TV-Sender stellt mit sofortiger Wirkung seinen wöchentlichen Fußball-Talk mit Rudi Brückner ein. Grund sind schwache Quoten. Erst im Sommer ging die Doppelpass-Legende mit dem Talk auf Sendung. Einen Ersatz hat Sport1 schon parat.

Sport1 Facts

Sport1 stellt „Rudi Brückner - Der Talk am Montag“ ein

An Fußball-Talks mangelt es im deutschen Fernsehen nicht. Der Verlust von „Rudi Brückner - Der Talk am Montag“ werden Fußballfans also verkraften können – sofern sie den Wegfall überhaupt bemerken.

Denn der Grund für die Einstellung liegt in den schwachen Quoten, die der Talk mit Brückner zum Wochenanfang einfuhr. Bei der letzten Ausgabe im November wurde die Talkrunde nur von 50.000 Zuschauern gesehen, was einen mageren Marktanteil von 0,1 Prozent ausmachte. Offenbar zu wenig, um von Sport1 weitergeführt zu werden.

Dem Sender zufolge teste man regelmäßig neue Formate und Angebote. Der Fußball-Talk mit Rudi Brückner gehörte in der ersten Saisonhälfte dazu. Der erreichte allerdings „nicht wie gewünscht die Zielgruppe, weshalb der Talk 2023 nicht fortgesetzt wird“, erklärt Sport1 (Quelle: DWDL).

Und wie geht’s am Montagabend weiter? Bis auf weiteres setzt Sport1 auf die kanadische Doku-Soap „Storage Wars – Geschäfte in Kanada.“ Mittelfristig soll der Fußball auf dem Montagabend-Sendeplatz aber zurückkehren.

Vor kurzem sicherte sich der Sportsender ein großes Rechtepaket für die Frauen-Bundesliga in der Saison 2023/2024 bis 2026/2027. „22 Livespiele pro Saison, die Sport1 zur besten Sendezeit am Montagabend präsentieren wird“, hieß es im Dezember.

