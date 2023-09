Ausgeschiedener Avenger spricht über Marvel-Comeback: „Ja, vielleicht“

Die Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Chris Evans halten sich nach wie vor hartnäckig. Nun hat sich der Captain-America-Schauspieler selbst dazu geäußert und gibt Fans überraschenderweise neue Hoffnung.

„Sag niemals nie“: Chris Evans über das MCU

Seitdem Chris Evans das MCU verlassen hat, wollen die Gerüchte über eine potentielle Rückkehr nicht nachlassen. So wurde er beispielsweise in der Fernsehserie „The Falcon and the Winter Soldier“ erwähnt, was Fans zum Anlass nehmen, Chris Evans erneut in der Rolle des Captain America zu sehen.

Evans war bislang eher zurückhaltend und zögerlich, wenn es ums Thema „Zurück zum MCU“ ging. Doch in einem kürzlichen Interview mit QG lässt er die Hoffnung der Fans wieder etwas aufblühen. (Quelle: qg.com) Dort sagt er:

„Ja, vielleicht. Ich sage niemals nie, bloß weil es eine so wunderbare Erfahrung gewesen ist. Aber ich gehe auch sehr kostbar damit um. Ich bin sehr stolz darauf. Und wie gesagt, manchmal kann ich nicht glauben, dass das überhaupt passiert ist. Ich möchte das blaue Auge nicht haben, das ich davontragen müsste, wenn ich bloß das Geld abgreifen würde oder den Erwartungen nicht gerecht werden würde oder ich die Verbindung zum Original einfach nicht mehr spüre. Also wird es nicht allzu bald sein.

Chris Evans: Wieso er beinahe eine Rolle im MCU abgelehnt hätte

Im selben Interview berichtet Evans außerdem, dass es beinahe gar nicht erst zu einem Eintritt ins MCU gekommen wäre. Nachdem er bereits Human Torch in Fantastic Four gespielt hat, überlegte er, ob er so etwas noch einmal machen möchte.

„Ich hatte anfangs große Bedenken, die Rolle anzunehmen. Ich spürte, wie sich meine Gefühle am Set und beim Promoten von Filmen veränderten. Ein bisschen mehr Angst, ein bisschen mehr Unsicherheit. Ich kam immer zu der Frage, ob das, was ich hier tue, das Richtige ist. Ich wusste nicht, ob ich damit zu mir fand oder mich weiter von mir selbst entfernte. Und irgendwas in mir sagte immer wieder, dass ich mich eher entfernte – Das etwas an dieser Industrie nicht gesund ist.“

Obwohl Evans damit nicht bestätigt hat, dass er zurückkehren wird, so schließt er es auch nicht gänzlich für sich aus. Es bleibt abzuwarten, ob er in Zukunft wieder im MCU auftaucht. Völlig unwahrscheinlich ist es zumindest nicht.

