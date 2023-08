Günstige E-Autos zu bauen, ist eine harte Bewährungsprobe für viele bekannte Hersteller. Manche wollen es gar nicht darauf ankommen lassen, andere scheitern an hohen Kosten. Doch in China bieten viele Marken erschwingliche Elektromodelle an – und drängen damit auch auf andere Märkte. Stellantis-Chef Carlos Tavares verrät, wie groß ihr Vorsprung ist.

Mobility Facts

E-Auto-Konkurrenz aus China: Hersteller bereiten sich auf Preiskampf vor

Für europäische Hersteller ist die neue chinesische Konkurrenz bei E-Autos nicht leicht zu knacken. Autobauer wie BYD, Nio, Geely oder SAIC haben nicht nur technisch einiges auf dem Kasten, sondern bringen oft auch Kostenvorteile mit, die viele erst anfangen, Schritt für Schritt auszuspielen.

Carlos Tavares, Chef von Europas neuestem Automobilkonzern Stellantis, sieht eine enorme Lücke aufklaffen zwischen den Kosten der chinesischen Produzenten und den bekannten Marken Europas: „Ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit ist 25 Prozent besser. Wir müssen kämpfen“, so Tavares (Quelle: Automotive News Europe). Der Vorstoß chinesischer Marken ist für Tavares mit einer „Invasion“ gleichzusetzen.

Magische Grenze 25.000 Euro: Wann kommen endlich günstige E-Autos?

„Wir müssen unsere eigenen Kosten nutzen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin Profit machen – mit erschwinglichen Preisen für unsere Mittelklassen“, erklärt der Stellantis-Chef weiter. Man müsse Möglichkeiten finden, mit vollelektrischen Mittelklasse-Modellen unter die Marke von 25.000 Euro zu kommen. Das gilt auch für VW als Ziel.

Stellantis will die wichtige Grenze unter anderem mit dem kommenden Citroën e-C3 unterbieten. Auch Opel soll an einem erschwinglicheren Elektro-Modell arbeiten. Ganz so günstig wie der Citroën wird es aber wohl nicht werden.

Mit der Analyse, dass die Kosten – und Preise – für europäische Elektroautos dringend runter müssen, ist Stellantis nicht allein. VW hat bereits einen strikten Sparplan aufgesetzt, um Schlimmeres zu vermeiden.

Bisher setzen viele China-Hersteller kaum auf ihren Preisvorteil bei E-Autos:

E-Autos aus China: Keine klassischen China-Schnäppchen! Abonniere uns

auf YouTube

Auch die Konkurrenz von Renault will sich auf das vorbereiten, was aus China kommt. „Es ist klar, dass wir im Wettkampf sind und dass es auf Zeit geht, aber so ist unser Geschäft“, erklärt Renault-Chef Luca de Meo. Der französische Traditionshersteller plant dafür, in der Entwicklung und Produktion massiv Kosten einzusparen. Mit den neuen E-Auto-Generationen ab 2027 sollen die Kosten um bis zu 40 Prozent gesenkt werden.

Schon vorher hofft de Meo auf eine Besserung durch fallende Rohstoff- und Materialkosten. Die allerdings würden wohl nicht nur Renault und den europäischen Herstellern zugute kommen, sondern ebenso der chinesischen Konkurrenz.