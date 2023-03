Mit „Avatar: The Way of Water“ gelingt Regisseur James Cameron fast schon wenig überraschend ein weltweiter Erfolg. Jetzt stellt der US-amerikanische Science-Fiction-Film hierzulande schon wieder einen neuen Rekord auf. Für Kundinnen und Kunden von Disney+ bedeutet das jedoch langfristig nichts Gutes.

Avatar Facts

In der Liste der weltweit erfolgreichen Filme befindet sich Avatar 2 noch auf Platz 3, vor ihm belegen „Avengers: Endgame“ und der originale erste Teil von Avatar noch die Plätze 2 und 1.

Avatar 2 erster Film in diesem Jahrzehnt mit mehr als 10 Millionen Tickets

In Deutschland sieht dies schon etwas anders aus, denn schon im Februar brach „Avatar: The Way of Water“ einen Rekord und ist bis dato der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten in den deutschen Kinos. Geschuldet ist dieser Umstand den sichtlich gestiegenen Ticketpreisen.

Jetzt kann der Film einen weiteren Meilenstein für sich beanspruchen. Er ist nämlich der erste Film in diesem Jahrzehnt, der mehr als 10 Millionen Tickets in Deutschland auf sich verbuchen kann (Quelle: Filmstarts). Der letzte Film, dem ein solcher Zuspruch zu Teil wurde, war ausgerechnet 2010 der erste Teil von Avatar. Es bedurfte also schon eines James Cameron um James Cameron am Ende auch einzuholen – unglaublich.

Wer „Avatar: The Way of Water“ noch nicht gesehen hat, schon mal ein kleiner Appetithappen:

Avatar: The Way of Water | Final Trailer

Ähnlich hohe Werte konnten zuletzt nur ausgesuchte Filme vor 20 Jahren erzielen. Beispielsweise seien hier alle Teile von „Herr der Ringe“ genannt. Mit über 11 Millionen Besuchern nicht vergessen dürfen wir natürlich den ersten Harry-Potter-Film aus dem Jahr 2001. Ein vergleichbarer großer Hit wäre dann noch der deutsche Kinohit „Der Schuh des Manitu“, ebenso aus 2001.

Geschlagen werden diese Filme jedoch von einem anderen Hit aus der Hand von James Cameron, denn hierzulande konnten nahezu 19 Millionen Tickets für den romantischen Katastrophenfilm „Titanic“ verkauft werden.

Wer Disney+ hat, der muss künftig länger warten

So schön der Erfolg von „Avatar: The Way of Water“ auch ist, Kundinnen und Kunden von Disney+ müssen mit weniger erfreulichen Konsequenzen rechnen. Die konnten sich bisher darauf verlassen, dass Filme schon nach zwei, drei Monaten nach Kinostart kostengünstig bei der Streaming-Plattform laufen. Avatar 2 allerdings beweist, dass das Kino noch lange nicht tot ist und dort richtig gutes und richtig viel Geld für die Filmstudios zu holen ist.

Ergo: Disney (Eigentümer von 20th Century Studios) weicht schon jetzt deutlich von den bisherigen Veröffentlichungsplänen ab. So wird man „Avatar: The Way of Water“ zunächst ab dem 4. April digital kaufen können bei Amazon, Apple etc. Eine kostengünstigere Leihe ist nicht vorgesehen, vom zeitnahen Start bei Disney+ ist aktuell überhaupt keine Rede.

In Zukunft wird sich Disney bei erfolgreichen Kinofilmen ein Beispiel nehmen und wohl den althergebrachten Vertriebsweg wählen. Bei dem steht ein Streaming-Start erst ganz am Ende einer langen Verwertungskette. Meint, wer Disney+ hat, der muss unter Umständen in Zukunft noch länger warten.

