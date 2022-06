9-Euro-Ticket: So geht’s günstig quer durch Deutschland

Der Startschuss für das 9-Euro-Ticket ist gefallen. Reisen durch ganz Deutschland sind damit so günstig wie nie. Bei einem bekannten Bahn-Experten kommt aber kein Jubel auf. Er erklärt, warum er die Finger vom Spar-Ticket lässt.

Deutsche Bahn Facts

Nach zähen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung startete am vergangenen Mittwoch das 9-Euro-Ticket. Von Juni bis einschließlich August kann damit in ganz Deutschland der Nah- und Regionalverkehr genutzt werden. Der Ansturm ist gewaltig, Millionen Bundesbürger wollen sich dieses Schnäppchen nicht entgehen lassen. Einer, der dabei bewusst nicht mitmacht, ist Bahn-Experte Karl-Peter Naumann – und zwar aus einem Grund.

Überfüllte Züge: Bahn-Experte lässt Finger vom 9-Euro-Ticket

„Ich habe keine Lust auf überfüllte Züge, die verspätet sind und wo der Anschluss nicht klappt“, so der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn (Quelle: Rheinische Post). Tatsächlich spricht Naumann hier einen Kritikpunkt am 9-Euro-Ticket an, den auch viele andere Experten teilen: überfüllte Züge. Zwar hat etwa die Bahn zusätzliche Züge und Service-Kräfte angekündigt. Doch ob die 50 zusätzlichen Bahnen, die das Unternehmen versprochen hat, den erwarteten Andrang wirklich abfedern können, dürfte zumindest fraglich sein.

Mehr als 7 Millionen 9-Euro-Tickets sind bis dato über den Ladentisch gegangen. Millionen Menschen werden sich nun auf Deutschlandreise begeben. Vor allem auf beliebten Strecken dürfte es daher zu überfüllten Zügen kommen. Für den ProBahn-Ehrenvorsitzenden ist das ein Grund, dem 9-Euro-Ticket eine Abfuhr zu erteilen: „Ich fahre lieber mit dem ICE, um den Nahverkehr zu meiden.“

Was ihr zum 9-Euro-Ticket sonst noch wissen müsst:

Stolpersteine beim 9-Euro-Ticket

Obwohl das Prinzip hinter dem 9-Euro-Ticket simpel ist, gibt es trotzdem einige Stolpersteine. Laut Deutscher Bahn ist zum Beispiel Regionalzug nicht gleich Regionalzug und unter Umständen fährt man mit dem 9-Euro-Ticket sogar schwarz. Passende Verbindungen lassen sich mithilfe eines kleinen Tricks in der DB-App heraussuchen.