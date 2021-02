Wer gerade auf der Suche nach einem neuen Monitor ist, der sollte sich das neue Angebot von Aldi genauer anschauen. Ab dem 1. März gibt es den Monitor Medion P55491 mit einer Bilddiagonale von 23,6 Zoll zu einem Preis von 99,99 Euro. Das entspricht einer Preisreduzierung von satten 33 Prozent.

Aldi: Neuer Medion-Monitor stark reduziert

Im Onlineshop von Aldi Nord steht ab dem 1. März 2021 ein neuer Bildschirm aus dem Hause Medion zum Verkauf. Dieser kommt auf eine Bildschirmdiagonale von 23,6 Zoll, was 59,8 cm entspricht. Ursprünglich mussten für den Monitor 149,99 Euro auf den Tisch gelegt werden. Jetzt gibt es das Gerät mit einem Rabatt über 50 Euro.

Medion P55491 bei Aldi Nord anschauen

Als maximale Auflösung des Medion P55491 gibt Aldi Nord 1.920 x 1.080 Pixel an. Mit dabei ist noch eine LED-Backlight-Technologie. Das IPS-Panel kommt auf ein Seitenverhältnis von 16:9. Die Helligkeit wird mit 280 cd/m² angepriesen, das Kontrastverhältnis liegt bei 1000:1. Beim dynamischen Kontrast gibt der Hersteller 30 Millionen zu 1 an. Die Reaktionszeit liegt bei 14 Millisekunden.

Der Anschluss an PC, Notebook oder Spielkonsole läuft über HDMI oder VGA. Ein Audioeingang ist noch mit von der Partie. Der Bildschirm kommt auf Abmessungen von 53,5 x 40,2 x 19,8 cm und bringt 3,6 Kilo auf die Waage. Ein HDMI-Kabel gehört neben einem Netzkabel mit zum Lieferumfang. Auch ein Standfuß liegt mit im Paket.

Der Monitor von Medion hat die Energieeffizienzklasse A bekommen. Hier ist von einem durchschnittlichen Stromverbrauch von etwa 19 Watt auszugehen. Auf das Jahr umgerechnet dürfte der Medion P55491 für einen jährlichen Stromverbrauch von 28 Kilowattstunden verantwortlich sein.

HDMI, DVI, VGA, DisplayPort? Fragen zu Anschlussarten beantworten wir hier im Video:

Aldi: Medion-Monitor P55491 mit kostenlosem Versand

Versandkosten fallen bei einer Bestellung des Monitors für 99,99 Euro nicht an. Auch Kunden außerhalb des Einzugsgebietes von Aldi Nord können sich für den Bildschirm von Medion entscheiden. Als Lieferzeit gibt Aldi 5 bis 10 Werktage an. In den Filialen gibt es den Monitor nicht.