In der neuen Woche bietet Lidl ab Montag, dem 17. Oktober, wieder viele neue Angebote an. Diese sind in den Filialen des Discounters, aber auch im Online-Shop zu bekommen. Wir zeigen die besten Schnäppchen.

Neue Schnäppchen bei Lidl ab 17. Oktober

In dieser Woche steht bei Lidl die Küche mit vielen reduzierten Produkten im Mittelpunkt.

Monsieur Cuisine Küchenmaschine für 349 Euro. Die günstige Thermomix-Alternative steht jetzt erneut um 12 Prozent reduziert zur Verfügung. Mehr zum Monsieur Cuisine in unserem Artikel. Wasserkocher für 19,99 Euro. Um 20 Prozent reduziert gibt es den Wasserkocher aus Edelstahl, der auf ein Volumen von 1,8 l kommt. Mikrowelle für 49,99 Euro. Im Retro-Design gehalten, leistet diese Mikrowelle bis zu 700 Watt. Acht Automatikprogramme und fünf Leistungsstufen sind vorhanden. Toaster für 19,99 Euro. Immerhin 5 Euro günstiger als sonst steht der Toaster mit Brötchenaufsatz bereit. Mit Auftau-, Aufwärm- und Stopp-Funktion. Küchenwaage für 9,99 Euro. Mit abnehmbarer Wiegeschüssel, die spülmaschinengeeignet ist. Lidl bietet die Waage in drei Farben an. Stabmixer für 9,99 Euro. Jetzt 23 Prozent günstiger zu haben. Die Leistung wird mit 350 Watt angegeben, auch eine Turbofunktion ist mit dabei. Multizerkleinerer für 14,99 Euro. Mit Mixbehälter aus Glas. Das Fassungsvermögen gibt der Hersteller mit 1,2 l an. Küchenmaschine für 69,99 Euro. Zum Rühren, Aufschlagen und Kneten geeignet. Eine große, abnehmbare Edelstahlrührschüssel liegt mit im Paket.



Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 13. Oktober

In dieser Woche stehen bei Lidl das Gaming, der Haushalt und die Werkstatt im Mittelpunkt.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 10. Oktober

In dieser Woche stehen bei Lidl das Badezimmer und Schlafzimmer im Mittelpunkt. Auch Baby-Produkte hat der Discounter im Angebot.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 6. Oktober

In dieser Woche steht bei Lidl die Küche im Mittelpunkt.

SodaStream-Wassersprudler für 59,99 Euro. Ganze 40 Prozent günstiger als sonst, mit Quick-Connect-Zylinder und 1-l-Wasserflasche. Küchenwaage für 7,99 Euro. Besteht aus Glas und verfügt über ein LC-Display. Mit Abschaltautomatik und Zuwiegefunktion. Popcorn-Maker für 9,99 Euro. Kostet eigentlich 14,99 Euro. Kann bis zu 60 g Popcorn in zwei Minuten herstellen. Mit integriertem Messlöffel. Handmixer für 14,99 Euro. Zum Rühren, Aufschlagen und Kneten geeignet. Rührbesen und Knethaken können in der Spülmaschine gereinigt werden. Stabmixer von Braun für 39,99 Euro. Mit Metallwelle, Becher, Schneebesen und Zerhacker ausgestattet. Eine Singlespeed- und Turbo-Funktion stehen bereit. Wasserkocher für 14,99 Euro. In schwarzer und weißer Ausführung bei Lidl zu bekommen. Bietet ein Volumen von 1,7 l. Ein Kalkfilter ist mit dabei. Doppelkochplatte für 24,99 Euro. Mit stufenlos regelbarem Thermostat. Die Leistungsaufnahme wird mit bis zu 2.500 Watt angegeben. Sandwichmaker für 24,99 Euro. Immerhin 5 Euro günstiger als sonst. Leistet bis zu 750 Watt. Die Platten lassen sich herausnehmen.



