An E-Autos führt bei VW kein Weg vorbei. Damit ist auch das Ende für Modelle besiegelt, die teilweise schon seit Jahrzehnten fest zum Fuhrpark der Wolfsburger gehöre. Wann genau Schluss ist und welcher Volkswagen die wohl längste Gnadenfrist bekommt, verrät Markenchef Thomas Schäfer.

Volkswagen Facts

VW-Chef sicher: T-Roc wird letzter neuer Verbrenner

Mit dem Hochlauf der E-Autos, bleiben Verbrenner immer mehr auf der Strecke. Das gilt für alle Hersteller, die sich dem E-Auto verschrieben haben. VW ist einer von ihnen und wird voraussichtlich 2025 zum letzten Mal ein neues Modell mit Verbrennungsmotor vorstellen. Dabei soll es sich um den Nachfolger des aktuellen T-Roc handeln.

„In diesem Jahr bringen wir den neuen Passat und den neuen Tiguan, nächstes Jahr den Tayron und danach noch den Nachfolger des erfolgreichen T-Roc, also Richtung 2025“, erklärt Thomas Schäfer, Chef der Marke Volkswagen, im Interview mit der Automobilwoche (via Focus online).

Der T-Roc soll demnach also der letzte Benziner sein, den VW noch einmal neu auflegt. Danach steht nur noch Modellpflege an. Einen besonders wichtigen Namen lässt Schäfer unerwähnt: den Golf. Was mit dem Brot-und-Butter-Modell von VW passiert, lest ihr in unserem Artikel.

Ob das Kompakt-SUV T-Roc auch als letztes Verbrenner-Modell bei VW auslaufen wird, ist damit nicht gesagt. Denkbar wäre es aber, denn mit seiner Ausrichtung dürfte der T-Roc für die kommenden Jahre als ein potenzieller Kundenliebling attraktiv bleiben.

Zuletzt hat VW sein Konzept für den kleinen ID.2 vorgestellt:

VW ID. 2all: E-Auto für 25.000 Euro vorgestellt

Währenddessen geht es aber mit großen Schritten weiter Richtung E-Mobilität. Mit den Verbrennern „verdienen wir heute das Geld, das wir für die Transformation brauchen“, macht Schäfer klar. Schon heute sind Benziner und Diesel also auch ein Mittel zum Zweck, den Umstieg auf Elektroautos zu finanzieren. Demnach sollen T-Roc, aber auch Tiguan, Passat und Tayron den Weg für ihre elektrischen Nachfolger ebnen.

Beim Passat ist der schon gesetzt: Der ID.7 wird das Flaggschiff von VWs Elektro-Familie und soll schon in Kürze offiziell vorgestellt werden. Ob die anderen Modelle Elektro-Nachfolger oder -Pendants erhalten werden, steht noch nicht fest.

Schlechte Chancen für Verbrenner, doch das Rennen ist noch offen

Das gilt übrigens auch für die Modellplanung bei VW: „Wenn sich die Welt bis 2026 oder 2027 ganz anders entwickelt als erwartet, dann können wir auch noch mal ein komplett neues Fahrzeug auflegen. Das glaube ich aber nicht“, so Schäfer.