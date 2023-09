Balkonkraftwerk: Erster Netzbetreiber ändert Regeln

Balkonkraftwerke liegen aktuell voll im Trend. Ihr könnt damit euren Stromverbrauch deutlich senken und so viel Geld sparen. Noch bevor die neuen Regeln für Balkonkraftwerke 2024 in Kraft treten, hat ein erster Netzbetreiber bereits reagiert. Dort ist die Anmeldung nicht mehr nötig. Dafür muss an anderer Stelle ein Detail beachtet werden.

Netzbetreiber verzichtet auf Balkonkraftwerk-Anmeldung

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass ab 2024 vereinfachte Regeln für Balkonkraftwerke gelten sollen. Neben der höheren Einspeiseleistung von bis zu 800 Watt ist einer der wichtigsten Punkte, dass die Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt. Bisher müsst ihr eure Anlage dort anmelden, sodass dieser prüfen kann, ob der Stromzähler gewechselt werden muss. Der baden-württembergische Netzbetreiber „Netze BW“ verzichtet jetzt schon darauf (Quelle: efahrer).

Stattdessen sollen die Besitzer von Balkonkraftwerken einfach die Zählernummer bei der Anmeldung im Marktstammdatenregister im Feld „Identifikationsnummer des Netzbetreibers“ angeben. So kann der Netzbetreiber dann sehen, welches Balkonkraftwerk zu welchem Nutzer gehört und entsprechende Schritte einleiten. Die Anmeldung im Marktstammdatenregister entfällt 2024 im Übrigen nicht. Sie soll nur etwas erleichtert werden.

Für neue Käufer von Balkonkraftwerken sind das tolle Nachrichten. Denn damit entfällt einer der nervigsten Schritte im ganzen Anmeldeprozess. Die Anmeldung beim Marktstammdatenregister ist durch das Behördendeutsch zwar nicht weniger anstrengend, doch die Hälfte des Aufwands ist immerhin schon entfallen. Ob weitere Netzbetreiber vor dem Inkrafttreten der neuen Regeln ebenfalls auf die Anmeldung verzichten, ist nicht bekannt.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Balkonkraftwerke: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen Abonniere uns

auf YouTube

Mieter haben es bald einfacher

Wer bisher als Mieter ein Balkonkraftwerk anschaffen möchte, der muss sich die Erlaubnis des Vermieters holen. Die bekommen aber die wenigsten und so hat die Bundesregierung ebenfalls beschlossen, dass das ab 2024 einfacher wird. Genau wie schon bei Wallboxen gilt die Montage eines Balkonkraftwerks dann als privilegierte Maßnahme und kann nicht mehr einfach so verboten werden. Wie viel Geld ihr mit einem Balkonkraftwerk sparen könnt, verrate ich euch hier.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.