Die Bundesregierung plant weitreichende Lockerungen für Balkonkraftwerke, die die Mini-Solaranlagen noch viel attraktiver für euch machen. Doch lohnt sich die Anschaffung jetzt schon oder solltet ihr lieber noch etwas warten? Genau das beantworten wir euch jetzt.

Leistung für Balkonkraftwerk soll steigen

Deutschland soll klimafreundlicher werden und Balkonkraftwerke sollen einen großen Beitrag dazu leisten. Sie kosten nicht viel, können von jedem aufgebaut und angeschlossen werden und halten über 25 Jahre. Die Anschaffung lohnt sich also in jedem Fall. Doch es sind Änderungen geplant, die einige Regeln auf den Kopf stellen.

Bisher dürfen Balkonkraftwerke nämlich maximal 600 Watt an Leistung ausgeben. Ihr könnt zwar stärkere Solarzellen nutzen, doch der Wechselrichter darf nur 600 Watt in das Hausnetz leiten. Genau das soll sich ändern und wohl an die Regeln in Europa angepasst werden. Dort kann man nämlich schon lange 800 Watt einspeisen. Bei mehr Leistung kann selbstverständlich mehr Energie gespart werden, wenn diese auch verbraucht wird. Denn gespeichert oder vergütet wird die überschüssige Energie nicht.

Dieses Balkonkraftwerk mit 830 Watt ist legal:

Solltet ihr also jetzt schon ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt kaufen? Nein, denn die Änderungen sind noch nicht beschlossen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann müsst ihr vermutlich bis Mai 2023 warten. Dann soll die Photovoltaik-Strategie beschlossen werden. Erst ab da wären Balkonkraftwerke mit einem Wechselrichter, der 800 Watt an das Hausnetz ausgibt, legal.

Im Video verraten wir euch, wann sich ein Balkonkraftwerk lohnt:

Was passiert mit 600-Watt-Balkonkraftwerken?

Die Hersteller werden sich mit Sicherheit schnell auf Wechselrichter mit 800 Watt einschießen und diese in erster Linie mit noch leistungsstärkeren Solarmodulen im Set anbieten. 600-Watt-Modelle würden zum Auslaufmodell. Das heißt nicht, dass euer Balkonkraftwerk mit 600 Watt sinnlos ist. Man muss die 800 Watt auch erst einmal anständig ausnutzen können. Das schaffe ich nicht einmal mit meinem 600-Watt-Balkonkraftwerk und verschenke Energie. Mehr ist zwar besser, es könnte aber durch die neuen Wechselrichter auch etwas teurer werden.

So oder so müssen wir alle erst einmal abwarten, ob und wenn ja welche Änderungen ab Mai beschlossen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.