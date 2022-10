Ein Balkonkraftwerk arbeitet eigentlich in einem geschlossenen Kreislauf und funktioniert auch nur auf bestimmte Weise: Produzierter Strom wird direkt verbraucht und der Überschuss an den Netzbetreiber verschenkt. Mit einem Solargenerator könnt ihr das umgehen.

Balkonkraftwerk mit Akku ausstatten

Eine steckfertige Mini-Solaranlage ist eigentlich nicht dafür gedacht, um den produzierten Strom zu speichern. Das lässt sich im klassischen Sinne auch gar nicht ändern, denn nur so gibt es eine Zulassung vom Netzbetreiber. Doch es gibt einen kleinen Umweg, wie ihr den zu viel produzierten Strom nicht verschenkt. Dazu könnt ihr einen Akku nutzen, der als Solargenerator oder Powerstation bekannt ist. Das Balkonkraftwerk bleibt dabei unangetastet und verrichtet seine Arbeit wie bekannt. Ihr sorgt mit der Powerstation nur dafür, dass ihr den zu viel produzierten Strom zwischenspeichert.

Lesetipp Amazon verkauft kleine Solargeneratoren mit Akku aktuell viel günstiger

Ein Solargenerator kann nämlich auch ganz klassisch über eine Steckdose aufgeladen werden. Das Netzteil holt sich die Energie ganz einfach über eine beliebige Steckdose im Haushalt, die über das Balkonkraftwerk mit Energie versorgt wird. Im Idealfall produziert eure 600-Watt-Mini-Solaranlage also viel Energie, die ihr an anderer Stelle gar nicht verbraucht. Statt diese einzuspeisen und zu verschenken, könnt ihr sie ganz einfach mit der Powerstation abgreifen. Der Solargenerator ist dann nur ein zusätzlicher Verbraucher, den ihr mit Sonnenenergie füttert, statt diese dem Stromanbieter zu schenken.

Lohnt sich das überhaupt?

Mein Balkonkraftwerk produziert an sonnigen Tagen bis zu 3 kWh, die ich nicht komplett verbrauche, obwohl ich im Homeoffice arbeite und somit mein PC den ganzen Tag läuft. Auch der Kühlschrank und andere Verbraucher nutzen nicht die gesamte Energie und die Spülmaschine oder Waschmaschine laufen nur einmal in der Woche. Ich verschenke also regelmäßig Energie. Die könnte ich damit ohne großen Aufwand zwischenspeichern.

Je nach Solargenerator hat das Netzteil eine gewisse Leistung. Sind das beispielsweise 200 Watt, dann zieht die Powerstation an sonnigen Tagen einfach mit der Leistung Energie in den Akku, die ich sonst verschenkt hätte. Die gespeicherte Energie kann ich dann beispielsweise zum Aufladen von Handys, Tablets, Laptops oder zum Betrieb des PCs mit Monitor nutzen, wenn die Sonne nicht mehr scheint.

In so einen Solargenerator könnt ihr Überschussenergie eures Balkonkraftwerks speichern:

Jackery Explorer: Tragbare Powerstations für Solarstrom im Hands-On – GIGA@IFA Abonniere uns

auf YouTube

Das alles lohnt sich aber nur an wirklich sonnigen Tagen, wo viel Energie erzeugt wird. Im Herbst und Winter also eher nicht, weil ihr dann den teuren Strom aus der Steckdose von eurem Netzbetreiber ziehen würdet und nicht aus dem Balkonkraftwerk. Zu stark darf das Netzteil zudem nicht sein, weil im Haushalt noch Verbraucher sind. Ein Solargenerator mit etwa 1-kWh-Akku oder etwas kleiner wäre vermutlich perfekt (bei Amazon anschauen). Mein PC verbraucht mit Monitor etwa 100 bis 120 Watt pro Stunde. Ich würde damit also über einen Arbeitstag kommen, wenn der Akku voll wäre. Noch habe ich das nicht selbst ausprobiert, werde das im nächsten Jahr aber angehen. Dann kann ich auch meine praktische Erfahrung mit euch teilen.