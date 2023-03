Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit dem Thema Balkonkraftwerk und wollen damit nicht nur Energiekosten sparen, sondern auch etwas für die Umwelt tun. EET ist ein deutsches Unternehmen, welches schon seit Jahren eine besonders elegante Lösung mit Speicher anbietet.

EET SolMate: Balkonkraftwerk mit Akku-Speicher

Während einige Hersteller von Balkonkraftwerken jetzt erst auf die Idee kommen, die Mini-Solaranlagen mit einem Akku auszustatten, um die überschüssige Energie nicht verschenken zu müssen, kam das Team von EET bereits 2017 darauf. Seit 2018 gibt es mit SolMate auch tatsächlich eine Komplettlösung aus Solarzellen für verschiedene Einsatzzwecke und eben dem Speicher.

Der Akku-Speicher von EET lässt sich aufhängen oder aufstellen. (Bildquelle: EET)

Im Gegensatz zu den Lösungen von GreenAkku oder der von Zendure habt ihr hier nicht so viel Kabelsalat und viele Einzelteile, sondern nur einen schicken weißen Kasten, wo der 1,44-kWh-LFP-Akku und Wechselrichter verbaut sind. Ihr könnt zwei bis vier Solarpanels mit 370 Wp anschließen und neben der 600-Watt-Ausgabe im Netzbetrieb auch einen Inselmodus nutzen, der euch wirklich unabhängig vom Stromnetz macht, sollte es doch mal zu einem Blackout kommen.

So eine elegante Lösung hat aber auch ihren Preis. Die Solarzellen beginnen bei knapp über 400 Euro. Die Batterie kostet ab 2.199 Euro (bei EET anschauen). Der Preis scheint die Interessenten aber nicht abzuschrecken, denn besonders der Akku-Speicher ist aktuell vergriffen und ihr könnt nur für das vierte Quartal 2023 vorbestellen. Das Interesse an dieser Lösung mit Akku und Inselfunktion ist also absolut gegeben. Über eine App kann alles ausgelesen und gesteuert werden.

Es gibt verschiedene Aufstellmöglichkeiten für das Balkonkraftwerk von EET:

Ist das alles legal in Deutschland zu betreiben?

Nach meinem Verständnis ja, denn es werden maximal 600 Watt ausgegeben und ihr erhaltet eine Konformitätserklärung dazu, die VDE-konform ist, sodass einer Anmeldung beim Netzbetreiber nichts im Weg steht. Ist in jedem Fall eine weitere Option, mit der ihr Energie speichern könnt und nicht verschenken müsst.

