Der ehemalige US-Präsident Barack Obama kommt nach Berlin. Ihr könnt die Veranstaltung besuchen. Tickets dafür gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Obama kommt im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „An Evening with President Barack Obama – live in Person“ am 3. Mai in die Berliner Mercedes-Benz-Arena. Tickets bekommt ihr bei Eventim. Die Preise starten ab 83,10 Euro. Das Premium-Package mit einem exklusiven gepolsterten Sitzplatz und einem gesonderten Service gibt es ab 497,50 Euro.

Barack Obama in Berlin: Wann & wo gibt es Tickets?

Der Gesprächsabend beginnt am 3. Mai 2023 um 20:00 Uhr. Daneben ist Obama am 29. April in Zürich und am 1. Mai in Amsterdam. Die Tickets für das Event in der Schweiz gibt es ebenfalls im Online-Shop von Eventim. Der 61-jährige US-Amerikaner wird in der Mercedes-Benz-Arena über die aktuellen Herausforderungen sowie Chancen der Menschheit sprechen. Obama war von 2009 bis 2017 der 44. Präsident der USA. In den Jahren als US-Präsident besuchte er Deutschland mehrfach. Im Jahr 2008 versammelten sich über 200.000 Zuschauer, um bei seiner Rede an der Berliner Siegessäule zuzuhören. 2013 trat er öffentlich am Brandenburger Tor auf. 2023 habt ihr die Gelegenheit, ihn in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin zu hören.

An Evening with Presidet Barack Obama in Berlin & Zürich

Das genaue Programm des Obama-Auftritts in seiner Veranstaltungsreihe ist nicht bekannt. Es sind Gäste und „Begegnungen“ angekündigt. Es ist davon auszugehen, dass der US-Präsident von seinen Erfahrungen als ehemaliger politischer Anführer der USA sprechen wird. Zudem wird es Diskussionen mit anderen Gästen geben. Wer neben Obama auf die Berliner Bühne kommen wird, wurde nicht angegeben. In wenigen Tagen gibt es die „An Evening with President Obama“-Events in Australien. Am 28. März wird der ehemalige US-Präsident in Sydney auf die Bühne gehen. Nach dem Auftritt dürfte auch mehr darüber bekannt sein, was Zuschauer in Berlin erwarten wird. Zu lange zögern sollte man mit dem Ticketkauf für die 17.000-Zuschauer fassende Mercedes-Benz-Arena vermutlich nicht.

