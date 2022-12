Nach dem Release erntete Battlefield 2042 ordentlich Kritik und litt unter einem Spielermangel. In den vergangenen Monaten wurde einiges an dem Spiel getan und nun könnt ihr den Ego-Shooter sogar kostenlos spielen – zumindest für eine bestimmte Zeit.

Auf der PlayStation: Battlefield 2042 bald kostenlos spielen

Nach dem Release Ende 2021 ist Battlefield 2042 jetzt rund ein Jahr auf dem Markt. Anfänglich hagelte es aufgrund von technischen Problemen, Schwächen bei Grafik, der Performance sowie spielerisch ordentlich Kritik und die Spieler blieben aus. Besonders deutlich wurde das im November bei 2021 bei Steam. Das Spiel erhielt dort nur 25 Prozent positive Bewertungen und sicherte sich so einen Platz unter den 125 schlecht bewerteten Steam-Titeln. Auch in unserem Test erreichte das Spiel lediglich eine Wertung von 6,9.

Gegen die miesen Bewertungen und ernüchternde Spielerzahlen will Publisher EA etwas tun: Ihr könnt Battlefield 2042 vom 16. Dezember bis zum 23. Dezember 2022 kostenlos spielen, um euch ein neues Bild vom Ego-Shooter zu machen – allerdings nur als Besitzer einer PlayStation (Quelle: EA).

In den letzten Monaten hat Entwickler DICE am Spiel gearbeitet und mithilfe von zahlreichen Updates aufgewertet. Nachdem Battlefield 2042 im Mai 2022 bei Steam einen Tiefstwert von 2.738 Spielern aufwies, kann sich EA in den letzten 24 Stunden über eine Spitze von rund 36.600 Spielern freuen (Quelle: SteamDB). Das sollen mit dem Angebot nun möglichst viele Spieler auch mitbekommen.

Bei Steam bekommt ihr das Spiel immerhin noch bis zum 6. Dezember für 19,79 Euro statt 59,99 Euro. Ihr spart also 67 Prozent (zum Angebot bei Steam).

Was sich im Spiel so getan hat, zeigt EA in diesem Trailer:

Battlefield 2042 | Entwicklungsupdate

Battlefield 2042: Neue Seasons stehen in den Startlöchern

Am 22. November startete Battlefield 2042 in Season 3. Das war nicht nur der Startschuss für die Aufnahme bei den Abo-Diensten Xbox Game Pass Ultimate und EA-Play, sondern auch die Ankündigung für ein überarbeitetes Klassensystem, das Anfang 2023 mit Season 4 eingeführt werden soll. Hier erwarten euch ein neuer Battle Pass, neue Hardware und eine neue Karte (Quelle: EA).

Season 5 wurde kürzlich auch bestätigt und erste Details sind jetzt bekannt: „In Season 5 werdet ihr sehen, wie wir uns an frühere Spiele anlehnen und wie sie in der Welt von 2042 auftauchen können. Die neue Karte in Season 5 wird ein vergessenes Schlachtfeld sein, auf dem zuletzt in Battlefield 4 gekämpft wurde“, so DICE.