Entwickler DICE lässt Fans nun endlich offiziell wissen, dass ein neues Battlefield noch 2021 erscheint. Außerdem ist für 2022 noch ein weiterer Ableger der Reihe geplant.

Bisher rankten sich um Battlefield 6 mehr Gerüchte als Fakten, doch nun meldetet sich Entwickler DICE endlich offiziell zu Wort. In einem Blogpost des Studio-Chefs von DICE Oskar Gabrielson wurde nun der Release für 2021 bestätigt. Außerdem gab er ein kleines Update zum Stand von Battlefield 6 und einen Ausblick auf einen weiteren Serien-Ableger im Jahr 2022.

Laut Gabrielson arbeitet das bisher größte Entwicklerteam an Battlefield 6. Kein Wunder, da sich Electronic Arts vor einigen Wochen dazu entschieden hatte, andere EA-Spiele auf das Abstellgleis zuschieben, um die Entwicklung vom neuen Battlefield voran zutreiben. Das scheint funktioniert zu haben und die Entwickler befinden sich schon in der Testphase für den Feinschliff. Dazu heißt es von Gabrielson:

„Wir machen inzwischen schon tägliche Playtests: wir polieren, feilen an der Balance und schaffen das bestmögliche Battlefield-Spiel. Das ist echt ein großer Schritt. Das Spiel hat alles, was wir an Battlefield lieben – und hebt alles auf ein neues Niveau. Epische Ausmaße. Militärische Kriegsführung. Verrückte, unerwartete Momente. Spielverändernde Zerstörungen. Gewaltige Schlachten mit mehr Spielern und Chaos denn je. Alles mit der Power von Next-Gen-Konsolen und PCs.“