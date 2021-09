Ein als Battlefield-Alternative gehandelter Shooter schwebt schon lange im Raum, konnte beim Start in den Early Access allerdings nicht alle Spieler von sich überzeugen. Mit viel Feedback im Gepäck gönnten sich die Macher hinter World War 3 eine lange Schaffenspause und sind nun überraschend zurück – mit einem neuen Trailer und etlichen Verbesserungen.

World War 3 Facts

World War 3 ist endlich zurück

Seit Oktober 2018 befindet sich der vielversprechende Multiplayer-Shooter World War 3 in der Early-Access-Phase. Der realistische Militärshooter hatte besonders bei eingefleischten Battlefield-Fans für Aufsehen gesorgt. Das Spiel vereint vieles, wofür der Genre-Riese bekannt ist.

Gerade durch ein momentan fehlendes modernes Militär-Setting in Battlefield, hatten viele ihre Hoffnung in World War 3 gelegt. Leider hatte der Shooter einen holprigen Start und musste viel Kritik für Bugs, Performance-Probleme und grundlegende Fehler in der Mechanik der Kämpfe einstecken.

Doch all das soll jetzt Geschichte sein. In einem Update-Video melden sich die Entwickler von The Farm 51 zurück und zeigen, dass sie die Wünsche und Kritik der Community ernst genommen haben. Schaut euch das entsprechende Video zu World War 3 am besten selbst an (Kommentar in englischer Sprache):

World War 3: Das hat sich alles geändert

Im Zuge einer kompletten Neuausrichtung, auch in Bezug auf den Publisher, kommt der Shooter wie ein völlig neues Spiel daher. Zu den größten Verbesserungen und Neuerungen gehören überarbeitete Maps mit besserer Navigation, aufregenderen Schlachtplätzen und naturgetreuer Schauplätze.

Des Weiteren sind die Waffen und ihre Animationen sowie Mechaniken ordentlich aufgemöbelt worden. Auch die Zielvorrichtungen sind an moderne Standards angepasst worden.

Ein neues, unerwartetes Feature ist ein Rucksack, der euch den schnellen Wechsel von Gadgets auf dem Schlachtfeld ermöglicht. Zudem sind die Bewegungsmöglichkeiten der Spielfiguren ordentlich erweitert worden, um ein dynamisches Gameplay samt Doppelsprint, Gleiten und Klettern zu ermöglichen.

Diese und viele weitere Verbesserungen erwarten euch künftig in World War 3. Wann die Änderungen live gehen werden, verrät der Entwickler noch nicht. Und auch der Wechsel von einem kostenpflichtigen zu einem kostenlosen Spiel dürfte noch einige spannende Fragen zur Monetarisierung offen lassen.

World War 3 möchte mit Realismus glänzen. Auch die große Inspiration Battlefield hat dabei ordentlich was zu bieten, wie diese Bilderstrecke zeigt:

Was sagt ihr zum neuen Video von World War 3? Kann der Shooter mit Größen wie Battlefield mithalten? Lasst uns eure Meinungen dazu doch gerne im Kommentarbereich auf Facebook wissen.