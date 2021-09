(Bildquelle: The Farm 51)

Die Macher des als Battlefield-Alternative gehandelten Shooters World War 3 haben sich für eine lange Schaffenspause zurückgezogen. Jetzt sind sie mit einem generalüberholten Spiel zurück und glänzen mit zahlreichen Verbesserungen. In einem neuen Trailer kündigen sie zudem einen großen Alpha-Test an, bei dem Spieler der ersten Stunde vorab in den verbesserten Militär-Shooter hineinzocken dürfen.

Battlefield-Alternative kämpft sich zurück

Mit einem holprigen Start in den Early Access mussten sich die Entwickler des mit Battlefield verglichenen Shooters World War 3 ordentlich Kritik zu ihrem Spiel anhören. Doch statt die Flinte ins Korn zu werfen, haben sich die Macher das Feedback zu Herzen genommen und fleißig an ihrem Militär-Shooter geschraubt.

Jetzt sind die Entwickler von The Farm 51 endlich soweit, ersten Spielern den Zutritt zum generalüberholten Spiel zu gewähren. Dafür laden sie Käufer der Early Access vom 30. September um 12 Uhr bis zum 04. Oktober um 12 Uhr dazu ein, an einem großen Alpha-Test teilzunehmen.

Mit einem brandneuen Trailer machen sie Shooter-Veteranen das kommende Event zu World War 3 schmackhaft:

World War 3: Das erwartet euch im Alpha-Test

Falls ihr zu den Spielern gehört, die World War 3 bereits im Early Access erworben haben, könnt ihr euch auf folgende Inhalte in der verbesserten Version freuen:

Spielt in zwei Modi auf vier verschiedenen Karten: Berlin, Moskau, Warschau und Polyarny

Erlebt einen Ausschnitt der Anpassungsmöglichkeiten von Waffen und Uniformen sowie die praktische Rucksackfunktion

Verbessertes Gunplay und Animationen zur Vorgängerversion

Wenn ihr nicht zu den auserwählten Besitzern der Early-Access-Version gehört, könnt ihr am 29. September um 19 Uhr in einem Livestream auf dem YouTube-Kanal der Entwickler vorbeischauen. Dort stellen sie ebenfalls die Fortschritte und Änderungen des Militär-Shooters vor.

Wann die verbesserte Version für alle Spieler verfügbar sein wird, gibt The Farm 51 noch nicht bekannt. Sobald es soweit ist, werdet ihr das Spiel kostenlos zocken dürfen. Wie in Zukunft die Monetarisierung von World War 3 aussehen wird, ist auch noch nicht bekannt.

Ab dem 30. September startet endlich die generalüberholte Version von World War 3 in einen großen Alpha-Test. Dort können Käufer der Early-Access vorab einen exklusiven Einblick in den als Battlefield-Alternative gehandelten Shooter bekommen.