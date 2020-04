Mit einem letzten großen Update endet zumindest auf inhaltlicher Ebene die Arbeit an Star Wars Battlefront 2. Nun steht Battlefield 6 auf dem Plan.

Mit dem gestern erschienen Scarif-Update für Star Wars Battlefront 2 erschienen die letzten Inhalte des Spiels. Das heißt jedoch nicht das der Support und ingame Events eingestellt werden. Wie IGN berichtet, gibt es bei gleich zwei großen EA-Franchises neue Entwicklungen.

Bei der zweiten Spiel-Reihe handelt es sich um Battlefield. Im Juni folgt auch für Battlefield 5 das letzte inhaltliche Update, so EA in einem Blog-Post. Der Server- und allgemeine Spiel-Support werden jedoch ebenfalls weiterhin aufrecht erhalten.

Zeit für Battlefield 6

Ob das der Name, beziehungsweise die Nummer des Spiels wird, ist noch nicht bekannt. Laut IGN planen Dice und EA aber einen neuen Teil der Reihe für das Jahr 2021. Spannend ist vor allem die Frage nach dem Setting des nächsten Battlefields.

Geht es in die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Die letzten beiden Battlefied-Spiele deckten mit ihren Settings beide Weltkriege ab, bleiben für die Vergangenheit also noch der Kalte Krieg mit seinen Konflikten in Korea und Vietnam. Ein Thema, dem sich möglicherweise auch das nächste Call of Duty wieder widmen möchte.

Beim Thema Gegenwart wären wir zumindest in diesem Jahr auch wieder bei Call of Duty. In Modern Warfare wird sogar durch den Ground War-Modus, durch große Karten, viele Spieler und Fahrzeuge an Battlefields Hoheitsgebiet gekratzt – und das sogar mit Erfolg betrachteten wir Modern Warfare als Ganzes.

Mit Battlefield 2142 war das Franchise ja bereits schon mal in der Zukunft unterwegs. Die großen Freiheiten in Sachen Design und Gameplay-Gestaltung könnten helfen, sich von der Multiplayer-Shooter-Konkurrenz abzuheben.

Für welches Setting würde den euer Herz schlagen? Schreibt es uns in die Kommentare.