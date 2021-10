Nach dem torreichen Dienstag geht es heute weiter mit dem zweiten Teil vom dritten Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Ihr könnt am heutigen Mittwoch, den 20.10.2021 unter anderem die Übertragung vom Spiel zwischen FC Bayern München und Benfica Lissabon im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Tag für Tag fragen sich Fußball-Fans aufs Neue, wo sie heute Fußball anschauen können. Bayern-Fans und Anhänger des internationalen Ballsports können zur Übertragung von Bayern München gegen Benfica Lissabon im Live-Stream bei DAZN einschalten.

Bayern München – Benfica Lissabon im Live-Stream: Übertragung heute bei DAZN

Ihr benötigt einen kostenpflichtigen Zugang zum Sport-Streaming-Dienst. Seit Anfang Oktober gibt es keinen Probezugang mehr, bei dem ihr einem Monat lang gratis bei DAZN einschalten konntet. Direkt nach der Neuanmeldung wird also die Abo-Gebühr von 14,99 Euro bei einer monatlichen Buchung fällig. Falls ihr das ganze Jahr über beim Live-Sport einschalten wollt, schließt ihr das Jahres-Abo für 149,99 Euro ab. Rechnerisch kommt ihr so mit 12,50 Euro monatlich günstiger davon.

Wer zeigt Bayern München – Benfica Lissabon? DAZN

DAZN Gibt es einen kostenlosen Probemonat? Nein, den gibt es bei DAZN seit Oktober 2021 nicht mehr.

Nein, den gibt es bei DAZN seit Oktober 2021 nicht mehr. Gibt es eine kostenlose Alternative? Wer das Bayern-Spiel live im TV sehen will, benötigt ein DAZN-Abo. Legale Alternativen gibt es in Deutschland nicht. Streams aus illegalen Quellen können zu Abmahnungen führen.

Wer das Bayern-Spiel live im TV sehen will, benötigt ein DAZN-Abo. Legale Alternativen gibt es in Deutschland nicht. Streams aus illegalen Quellen können zu Abmahnungen führen. Gibt es bei Sky etwas zu sehen? Anders als früher zeigt Sky in dieser Saison gar keine Champions-League-Spiele live.

Wann geht es los? Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Bayern München – Benfica Lissabon im Stream, TV oder Radio

Falls ihr kein DAZN-Abo abschließen wollt, gibt es in Deutschland keine Möglichkeit, Bayern München – Benfica Lissabon im Live-Stream zu verfolgen. Im Free-TV gibt es auch in dieser Spielzeit abgesehen vom Finale keine kompletten Spiele zu sehen. Beim ZDF könnt ihr aber ab 23 Uhr zu der Highlight-Sendung einschalten und so kostenlos zumindest die Zusammenfassung vom Bayern-Spiel ansehen.

Wollt ihr keinen Live-Moment verpassen, gibt es zudem die komplette Übertragung des Bayern-Spiels im Online-Radio bei WDR Event kostenlos. Zudem gibt es kurze Zeit nach dem Spiel die Highlights der Champions League im YouTube-Kanal von Amazon Prime oder DAZN kostenlos für alle und auch ohne Anmeldung.