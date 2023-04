Wer kannte sie nicht, die berühmten roten Badeanzüge, die seit Ende der 80er über die Mattscheibe hüpften und uns mit seichter TV-Unterhaltung den Vorabend oder die Nachmittage versüßten. Jetzt soll es die Kult-Serie „Baywatch“ bald wiedergeben.

Als „Baywatch“ im April 1989 in den USA startete, hatten die Rettungsschwimmer von Malibu zunächst wenig Glück. Schon nach der ersten Staffel wurde die Serie nämlich abgesetzt. Doch dann folgte die Rettung und es ging 1991 doch noch weiter. Am Ende standen da 11 Staffeln und 243 Episoden.

Nach Kino-Flop soll es eine neue Baywatch-Serie richten

In den meisten von denen sahen wir natürlich den bekanntesten der Lebensretter – Mitch Buchannon (David Hasselhoff). Nicht minder populär war „C. J.“ Parker die von einzig wahren Pamela Anderson porträtiert wurde. Doch irgendwann war Schluss. Im Jahr 2001 endete zunächst die Serie, einen weiteren Abschluss gab es noch zwei Jahre später mit dem TV-Film „ Baywatch – Hochzeit auf Hawaii“.

Danach wurde es still, bis vor sechs Jahren eine nicht ganz ernst gemeinte Filmadaption mit Dwayne Johnson und Zac Efron in die Kinos kam. Der war am Ende weder qualitativ noch zahlenmäßig ein Erfolg.

Jetzt aber wollen es die Rechteinhaber nochmals wissen und „Baywatch“ erneut als Serien-Comeback aufleben lassen. Demnach entwickelt die Firma „Fremantle“ einen sogenannten „Reboot“ und führt schon erste Gespräche mit einer Reihe von Sendern und Streaming-Anbietern (Quelle: Deadline).

Für Deutschland gibt es eine Sender-Tendenz

Es ist also noch nicht klar, wo die Neuauflage von „Baywatch“ landen könnte. Erwähnenswert: „Fremantle“ gehört mittlerweile zur RTL-Gruppe und damit zum deutschen Medienkonzern Bertelsmann. Eine Vermarktung hierzulande im eigenen Hause, beispielsweise bei RTL+, wäre logisch, wenn auch nicht garantiert.

Über Inhalte, Schauspieler und weitere Details zum Format ist noch nichts bekannt. Denkbar sind hier und da Gastauftritte der älteren Stars, schon allein, um entsprechendes Medieninteresse zu erzeugen.

