Die Steam-Charts haben einen aktuellen Dauergast, der es sich dort seit Release gemütlich gemacht hat. Remnant 2 verdient sich jetzt in kürzester Zeit einen ersten Meilenstein und kann damit nicht nur einen fetten Erfolg auf der PC-Plattform einfahren, sondern auch auf den Konsolen von PlayStation und Xbox.

Seit dem 25. Juli ist es möglich, in das Action-geladene Remnant 2 reinzuzocken. Der Nachfolger des 2019 erschienenen Remnant: From the Ashes konnte sich schon gleich zum Release von der Konkurrenz auf Steam abheben und belegte zwischenzeitlich sogar weltweit den ersten Platz in den Verkaufscharts – unsere Kollegen von spieletipps hatten berichtet.

Remnant 2 schnappt sich fetten Verkaufsrekord

Nicht nur in den Charts ploppt der besondere Koop-Shooter seit seinem Release regelmäßig auf, auch die Spielerzahlen sprechen eine deutliche Sprache: mit stetigem Wachstum kommt das Spiel mittlerweile auf ein All-Time-High von 110.000 Spielenden (Quelle: SteamDB).

Doch nicht nur der Spieleransturm auf Steam ist groß, auch in den Kassen der Macher klingelt es. Denn wie der Publisher Gearbox Publishing jetzt per Pressemitteilung bekannt gibt, hat sich Remnant 2 nach knapp einer Woche über eine Million Mal verkauft.

Und das nicht nur in Valves Online-Shop, sondern zusammen mit den Verkäufen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das macht Remnant 2 zu einem echten Überraschungserfolg. Auf Steam lässt der Shooter mit seinen aktuellen Verkäufen sogar Größen wie Starfield oder Call of Duty: Modern Warfare 2 hinter sich. (Quelle: SteamDB).

Spieler und Kritiker feiern das Soulslike als Überraschungshit

Viele Spielende sehen in Remnant 2 den Überraschungshit für 2023. Zum Launch konnte der zweite Teil doppelt so viele gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler wie der Vorgänger versammeln. Und auch die Presse hat viel Lob für das Action-Game übrig.

Zur Feier des Erfolges gibt es passend einen brandneuen Accolades-Trailer:

