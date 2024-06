Bei Amazon kriegt ihr ein Gadget für 6,99 Euro, das euch im Urlaub massig Geld sparen kann

Für viele Familien heißt es in den Sommerferien: Koffer packen, rein in den Flieger und ab in den Urlaub! Wer jedoch nicht will, dass er am Flughafen beim Einchecken sein blaues Wunder erlebt, sollte sich aber vorab dieses 7-Euro-Gadget bei Amazon kaufen.

Amazon verkauft praktische Kofferwaage für 6,99 Euro

Im Sommerurlaub zieht es viele Deutsche oftmals nach Süden ans Meer. Um lange Touren mit dem Auto zu vermeiden oder das Bahnchaos zu umgehen, bucht man sich lieber ein paar Flugtickets und ist innerhalb weniger Stunden am Zielort angekommen – so kann der Urlaub ganz entspannt starten.

Anzeige

Doch manch einer kennt das Problem: Noch vor dem Abflug gibt es beim Einchecken schon die erste böse Überraschung: Der Koffer ist zu schwer. Jetzt heißt es, Brieftasche zu zücken und draufzuzahlen – ärgerlich. Das kann mitunter ganz schön ins Geld gehen. Je nach Airline werden pro Zusatz-Kilo 9 bis 15 Euro fällig.

Um solche Zusatzkosten zu vermeiden, lohnt sich der Kauf einer kleinen Kofferwaage bei Amazon (bei Amazon anschauen). Davon gibt es beim Versandhändler Dutzende Modelle – wir haben uns diesem Fall für ein digitales von Blendura für läppische 6,99 Euro entschieden.

Anzeige

Kofferwaage mit Haken und Temperatursensor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.06.2024 08:43 Uhr

Die Kofferwaage wird mit Knopfzellen betrieben, hat ein beleuchtetes Display, kann zwischen Kilo und Pfund als Gewichtsangabe wechseln und bietet einen praktischen Haken und ein Band, die sich kinderleicht um das zu wiegende Gepäckstück wickeln lassen. Als kleines Zusatzfeature kann die Kofferwaage auch dazu genutzt werden, um die Umgebungstemperatur zu messen – sowohl in Fahrenheit als auch in Grad Celsius.

Mit der Kofferwaage lassen sich Objekte zwischen 50 Gramm und 50 Kilogramm wiegen. Die Waage selbst nimmt kaum Platz weg und wiegt selbst gerade einmal 110 Gramm. Mit anderen Worten: Wer im Urlaub dazu neigt, massig Geschenke und Andenken einzupacken, sollte auch die Kofferwaage nicht vergessen, damit der Rückflug nicht zur Kostenfalle wird.

Anzeige

Das sagen die Amazon-Kunden zur Kofferwaage

Die Kofferwaage von Blendura kommt bei den Amazon-Kunden gut an. Im Schnitt vergeben die Kunden in ihren über 4.300 Bewertungen rund 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Einziges Manko: Einige Käufer berichten, dass die mitgelieferten Knopfzellen relativ schnell wieder leer sind. Wer also auf Nummer sicher gehen will, packt auch gleich noch einen Satz passende Ersatzbatterien in den Einkaufswagen (bei Amazon anschauen).