Bei Disney+ ohne Werbung: Neueste Simpsons-Staffel endlich in Deutschland

Muss man zur am längsten laufende US-Zeichentrick- und Primetimeserie wirklich noch etwas sagen? Vielleicht doch und zwar den Starttermin für die Deutschlandpremiere der aktuellsten Staffel. Wer „Die Simpsons“ allerdings ohne Werbung sehen will, der muss sich vorher noch Disney+ besorgen.

Seit 34 Jahren wird die leicht verrückte Familie aus Springfield nicht müde, uns den Abend zu versüßen. „Die Simpsons“ gehören einfach zum popkulturellen Welterbe und sind auch in Zukunft nicht mehr wegzudenken. Anfang des Jahres wurde die Serie erst für eine 35. und 36. Staffel erneut verlängert, dabei war und ist die aktuelle Staffel 34 hierzulande noch immer nicht zu sehen.

Die Simpsons: Ohne Werbung nur bei Disney+ im September

Die lief bereits zwischen dem 25. September 2022 und dem 21. Mai 2023 auf dem US-amerikanischen Sender Fox. In Deutschland hat zunächst Simpsons-Traditionssender ProSieben die Ehre, die ersten Folgen aus der 34. Staffel zu zeigen. Am Montag, dem 4. September 2023, geht es mit der ersten Folge der neuen Staffel los. Punkt 21:10 Uhr fängt der Spaß an, der dann jeweils wöchentlich fortgesetzt wird.

In der ersten Folge mit dem deutschen Titel „Die Schildkrötenverschwörung“ sucht Homer Zuflucht in einer Online-Gruppe, die das Rätsel um eine verschwundene Schildkröte aus dem Zoo von Springfield versucht zu lösen. Doch die Wahrheit hinter der Geschichte ist noch wesentlich düsterer als gedacht.

Die ersten 33 Staffeln könnt ihr schon alle auf Disney+ sehen:

In Gänze besteht diese Staffel übrigens wieder aus 22 Episoden. Wer die lieber ohne Werbung sehen will, der muss sich nur noch ein paar Tage mehr gedulden. Bereits ab dem 27. September landet die neueste Staffel der Simpsons nämlich auch beim Streaming-Dienst Disney+. Anders als für ProSieben will der natürlich bezahlt sein („Die Simpsons“ bei Disney+ sehen).

Tipp: Abo von Disney+ noch vor November abschließen

Falls ihr noch nicht Kundin oder Kunde von Disney+ sein, solltet ihr euch mit einem Abonnement aber beeilen. Zum 1. November wird es nämlich teurer beziehungsweise ihr müsst euch fürs gleiche Geld mit weniger Leistung begnügen, – wir berichteten.

Wer jedoch noch vor dem Stichtag den Dienst abonniert, der zahlt auch erst mal weiterhin den günstigen Preis. Auf der sichersten Seite seid ihr mit einem Jahresabo, denn eine mögliche Preiserhöhung würde euch frühestens erst im Folgejahr treffen.