Ab sofort ist das Angebot von Amazon Prime Video noch umfangreicher: Pünktlich zum 60. Jahrestag sind alle offiziellen James-Bond-Filme jetzt auch beim Streaming-Dienst in Deutschland zu sehen. Fans sollten sich aber beeilen, denn ewig stehen sie nicht bereit – und auf das neueste Abenteuer von 007 muss auch verzichtet werden.

James-Bond-Filme bei Amazon Prime Video

Am 5. Oktober 1962 kam mit „Dr. No“ der erste James-Bond-Film in die Kinos. Genau 60 Jahre später feiert der Film neben so gut wie allen weiteren James-Bond-Produktionen ein weiteres Debüt. Ins Kino müssen Fans aber nicht, denn die Filme werden Teil des Streaming-Angebots von Amazon Prime Video (bei Amazon ansehen).

Als einziger der Filme ist „No Time To Die“ aus dem Jahr 2021 nicht Teil des Pakets, da Sky hier weiter die Rechte besitzt – den Film kann man bei Prime nur kaufen (bei Amazon ansehen). Alle anderen offiziellen James-Bond-Produktionen sind aber mit von der Partie, vom besagten „Dr. No“ bis hin zu „Spectre“ von 2015. Alle James-Bond-Darsteller sind vertreten, von Sean Connery und George Lazenby bis hin zu Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und zuletzt Daniel Craig.

Neben den Filmen stellt Amazon noch die Dokumentation „The Sound of 007“ (bei Amazon ansehen) bereit, wo die Filmmusik im Mittelpunkt steht. Bei Amazon Music Unlimited gibt es zudem eine spezielle Playlist mit Bond-Musik (Quelle: golem.de).

Fans von 007 mit Abo bei Amazon Prime Video sollten im Hinterkopf behalten, dass die Filme aller Voraussicht nach nicht ewig angeboten werden. Laut Amazon handelt es sich um ein befristetes Angebot. Wie lange die Filme tatsächlich zur Verfügung stehen werden, hat Amazon nicht verraten.

Amazon: James Bond nach Übernahme von MGM

Dass Amazon überhaupt über die nötigen Senderechte für 007 verfügt, liegt an der Übernahme der MGM-Filmstudios. Im Mai 2021 hatte Amazon knapp 8,5 Milliarden US-Dollar für das Hollywood-Studio auf den Tisch gelegt und sich so unter anderem den Zugriff auf 25 offizielle James-Bond-Filme der Eon-Produktionsgesellschaft gesichert.