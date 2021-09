Ältere kennen es noch: Bevor erst Streaming-Dienste und dann MP3s den Musikmarkt revolutioniert haben, wurde Musik unterwegs vor allem über den Kassettenplayer gehört. So einen gibt es aktuell auch bei Tchibo im Angebot. Das Retro-Gadget hat aber einen Trick drauf, um auch im Jahr 2021 auf der Höhe der Zeit zu sein.

In Zeiten, in denen physische Medien langsam, aber sicher aussterben, überrascht Tchibo mit einem außergewöhnlichen Angebot: Der Hamburger Kaffeeröster bietet einen portablen Kassettenplayer zum Sparpreis von 18 Euro (bei Tchibo ansehen) an. Regulär müssen Kunden sonst über 29 Euro dafür ausgeben.

Tchibo verkauft Kassettenplayer für 18 Euro mit Bluetooth

Doch warum sollte man heutzutage 18 Euro für einen Kassettenplayer ausgeben? Da wäre mit Sicherheit der Nostalgie-Faktor zu nennen, denn mit seiner pummeligen Plastik-Optik inklusive Gürtelclip versprüht der Kassettenplayer zweifellos einen gewissen Charme. Andererseits dürften nicht wenige Kinder der 80er- und 90er-Jahre Zuhause noch die ein oder andere Kassette haben, die sie vielleicht gerne wieder hören möchten.

Aber vor allem: Der Tchibo-Kassettenplayer hat Bluetooth! So wird die Vergangenheit auf sinnvolle Weise mit der Gegenwart vereint. Alte Kassetten der Backstreet Boys, TKKG oder Haddaway können damit auch ganz modern über die eigenen AirPods oder andere Bluetooth-Kopfhörer- oder Lautsprecher angehört werden.

Und was ihr vor dem Kauf eines Bluetooth-Lautsprechers wissen solltet, zeigen wir im Video:

Zweigeteiltes Bild bei Tchibo-Käufern

Die Resonanz bei Tchibo-Käufern ist zweigeteilt: Bei 115 Bewertungen gibt es 3,5 von 5 möglichen Sternen. Allerdings ist die Spannweite der Bewertungen relativ groß: 36 Bewertungen vergeben 5 Sterne, 37 Bewertungen vergeben vier. Auf der anderen Seite stehen 28 Bewertungen, die nur einen 1 Stern vergeben haben. „Für Kassettenfans toll!“, schreibt etwa ein Käufer. Ein anderer: „Danke das es wieder tragbare Kassetten Player zu kaufen gibt. Einfache Bedienung.“ Andere hingegen sprechen von einer Fehlkonstruktion oder dass sich im Kassettendeck ein abgebrochenes Plastikteil befunden habe.

Immerhin: Tchibo gewährt ein 30-tägiges Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen. Bei Nichtgefallen kann man den Kassettenplayer also auch wieder zurückschicken und erhält sein Geld zurück.