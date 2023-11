Beim Samsung Galaxy S24: Zugriff auf beliebte App wird viel einfacher

Samsung will bereits Anfang 2024 die neuen Galaxy-S24-Smartphones vorstellen. Zu der Hardware ist schon viel durchgesickert, doch Samsung möchte sich bei der Software etwas weiter öffnen. So werdet ihr mit den neuen Handys direkt auf eine beliebte App zugreifen können.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S24 erhält direkten Zugriff auf Instagram

Bei jedem neuen Top-Smartphone, das Samsung vorstellt, wird auch immer die Software um exklusive Funktionen erweitert. Genau das wird beim Galaxy S24 auch passieren. So wurde jetzt schon bekannt, dass Samsung die Regeln für den Schnellzugriff von Apps auf dem Sperrbildschirm lockert. Bisher können dort nur System-Apps und ganz wenige andere Ausnahmen gewählt werden. Zukünftig wird wohl mehr möglich und Instagram wird eine der Apps sein, auf die ihr direkt zugreifen könnt:

Wenn ihr also so schnell wie nur möglich ein Foto mit der Kamera von Instagram machen wollt, könnt ihr die App auf dem Sperrbildschirm mit direktem Zugriff auf diese platzieren. Habt ihr ein tolles Motiv entdeckt, müsst ihr keinen Umweg mehr die App gehen. Das spart etwas Zeit und schafft mehr Flexibilität.

Immer wenn neue Smartphones von Samsung mit exklusiven Funktionen aufwarten, stehen die Chancen ganz gut, dass diese mit der Zeit auch auf anderen Handys landen. Führt Samsung also Lockerungen bei der Auswahl der Apps auf dem Sperrbildschirm des Galaxy S24 ein, dann dürfte diese Verbesserung mit der Zeit auch bei anderen Modellen umgesetzt werden. So war es zumindest immer in der Vergangenheit.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy heraus:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S24 schon im Januar 2024 erwartet

Aktuell wird erwartet, dass Samsung die Vorstellung der Galaxy-S24-Smartphones im Vergleich zu den anderen Modellen vorzieht und schon im Januar 2024 enthüllt. Spätestens dann erfahrt ihr, ob sich die Informationen bestätigen und was Samsung noch an Änderungen bei der Software umgesetzt hat.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.