Eine große Stärke der PlayStation sind die exklusiven Spiele-Reihen, die es nur auf der Sony-Konsole gibt. Zwei besonders beliebte Abenteuer von Naughty Dog könnten jetzt aber endgültig am Ende sein. Zumindest Chef-Entwickler Neil Druckmann ist bereit, einen Schlussstrich zu ziehen.

Uncharted und The Last of Us: Ist dies das Ende?

Naughty Dog ist für zwei der beliebtesten Spiele-Reihen auf der PlayStation verantwortlich. Uncharted und The Last of Us konnten dabei bereits auf der PS3 mit ihren packenden Geschichten überzeugen. Das Zombie-Abenteuer rund um Joel und Ellie ist jetzt sogar eine ebenso erfolgreiche TV-Serie. Chef-Entwickler Neil Druckmann verrät jetzt aber, dass Nachfolger für beide Reihen alles andere als garantiert sind.

Gegenüber Buzzfeed bedankt sich Druckmann bei Sony. Der Publisher hätte Naughty Dog immer unterstützt und nie dazu gedrängt, einen Nachfolger zu entwickeln, nur weil ein Spiel erfolgreich war. Darum könnten sie jetzt trotz des extremen Erfolgs von Uncharted 4 sagen, dass die Geschichte endgültig abgeschlossen ist: „Wir ziehen weiter.“

Das gleiche gilt auch für The Last of Us. Hier lässt Druckmann den Fans aber zumindest noch einen Hoffnungsschimmer: „Unser Prozess ist derselbe wie bei Teil 2. Das heißt, wenn uns eine fesselnde Geschichte mit einer universellen Botschaft und Aussage über die Liebe einfällt – so wie es beim ersten und zweiten Spiel der Fall war – dann werden wir diese Geschichte erzählen. Wenn uns nichts einfällt, haben wir mit Teil 2 ein sehr starkes Ende und das wird das Ende sein.“ (Quelle: BuzzFeed).

Fans können in die Welt von The Last of Us zurückkehren

Trotzdem wird Naughty Dog zumindest die Welt von The Last of Us vorerst nicht aufgeben. Aktuell arbeitet das Entwickler-Studio am Multiplayer-Ableger von The Last of Us 2. Laut Druckmann werdet ihr dort zusammen mit einem Freund die brutale Welt und eine komplette neue Geschichte erleben können. Danach wird sich Naughty Dog aber wohl einer komplett neuen Singleplayer-Idee zuwenden.