Gronkh hat es innerhalb der letzten zwei Wochen geschafft, seine Twitch-Zahlen ordentlich aufzupolieren. Selbst Trymacs oder MontanaBlack können Erik Range aktuell nicht ansatzweise das Wasser reichen. Der Grund für den plötzlichen Aufschwung, dürfte vor allem der Release von Sons of the Forest sein.

Twitch Facts

Gronkh führt die deutschen Twitch-Charts an

Mit 45 Jahren gehört Gronkh zwar zur Riege der älteren deutschen Gaming-Influencer, zum alten Eisen gehört das Urgestein YouTube-Deutschlands jedoch noch lange nicht. Das beweisen auch die aktuellen Zahlen auf Twitch. Wer einen Blick auf die neuen Watch-Time-Statistiken der deutschen Streamer-Gemeinde von SullyGnome wirft, wird zwar feststellen, dass Gronkh aktuell mit einem Wert von 2.565.203 Stunden nur auf dem zweiten Platz knapp hinter EliasN97 (2.605.855 Stunden) steht, er jedoch einen deutlich größeren prozentualen Anstieg verzeichnen kann.

Stolze 192,1 Prozent besser schnitt Gronkh in den letzten zwei Wochen im Vergleich zum vorhergehenden Zeitraum ab. Und dieser Trend setzt sich auch bei der Anzahl der Follower fort. Hier konnte Erik Range einen Anstieg von 156,4 Prozent verbuchen. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass Gronkh in den letzten zwei Wochen auch deutlich länger gestreamt hat. Stolze 94 Stunden insgesamt – macht fast 7 Stunden pro Tag.

Sons of the Forest verhilft Gronkh zum Aufschwung

Das brandneue Survival-Spiel Sons of the Forest dürfte ebenfalls einen großen Beitrag zu Gronkhs Erfolg beitragen. Ein Blick in die internationale Übersicht der erfolgreichsten Streamer von Sons of the Forest zeigt, dass Gronkh hier ganz oben an der Spitze steht. Kein anderer Twitch-Streamer kann dermaßen viele Zuschauer über einen derart langen Zeitraum mit diesem Spiel fesseln (Quelle: SullyGnome).

Geld verdienen mit Twitch: Wie machen das die großen Streamer überhaupt? Wir verraten es euch:

Übrigens, auch der zweite Platz dieser Statistik geht an einen deutschen Streamer: Trymacs hat das Spiel ähnlich lange wie Gronkh gestreamt, muss sich jedoch durch eine geringere durchschnittliche Zuschauerzahl mit der Silbermedaille zufriedengeben.