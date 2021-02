Welche Gamingmarke ist weltweit am beliebtesten und trifft das auch auf Deutschland zu? Die Seite BusinessFinancing hat sich die Mühe gemacht und das Suchvolumen für Top-Marken gemessen. Wir fassen es für euch zusammen.

Epic Games Facts

Epic Games setzt sich weltweit durch

Mithilfe des Google Keyword Planner-Tools hat die Seite BusinessFinancing die beliebtesten Gaming- und Verbrauchermarken in jedem Land ermittelt, unter anderem im Bereich Gaming. Eine sticht hier besonders stark hervor: Epic Games. Das Unternehmen hat in 141 von rund 190 untersuchten Ländern die Nase deutlich vorn.

Die 103 Gratis-Spiele, die das Unternehmen allein 2020 verschenkt und den Nutzern so knapp 2000 Euro erspart hat, haben vielleicht ihren Teil dazu beigetragen. Doch trotz all der Gratis-Spiele konnte das Unternehmen vergangenes Jahr große Gewinne verzeichnen.

Ab dem 4. Februar gratis im Epic Games Store:

Den Mega-Hit Fortnite sollte man da natürlich auch nicht außer Acht lassen. Das Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel begeistert noch immer Millionen Spieler und bricht seine eigenen Rekorde. Vom Erreichen von 12,3 Millionen gleichzeitigen Spielern für das Travis-Scott-Konzert im Spiel bis hin zu 15,3 Millionen Spielern, die sich am Ende der letzten Saison zusammenschlossen, um gegen Galactus anzutreten und noch immer wird das Spiel regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt.

Übrigens: Fortnite gibt es auch für die PlayStation 5.

In Deutschland hat eine andere Marke die Nase vorn

Epic Games führt zwar in den meisten Ländern, doch Marken wie Nintendo, Activision, Ubisoft, BioWare, Konami, Rare und Atari sollte man nicht außer Acht lassen. Vor allem Nintendo hat mit der Switch eine der meistverkauften Konsolen auf dem Markt und Top-Franchises wie Zelda, Super Mario und Animal Crossing hervorgebracht. Anscheinend genug, um sich in Deutschland als beliebteste Gamingmarke durchzusetzen und Epic Games hinter sich zu lassen.

Nichtsdestotrotz befindet sich Epic Games weltweit auf dem Vormarsch und der Einfluss auf den Markt wächst stetig. Anfang dieses Jahres kündigte Epic erst an, dass sie ein ganzes Einkaufszentrum renovieren werden, das 2024 als neuer Hauptsitz dienen soll. Ob Epic Games Nintendo den Platz künftig streitig machen kann, bleibt abzuwarten.

Welche Gamingmarke ist denn euer Favorit? Habt ihr damit gerechnet, dass Nintendo sich in Deutschland so durchsetzt? Besucht uns gerne auf Facebook und schreibt es uns in die Kommentare?