Wie heißt es so schön? „Was lange währt, wird endlich gut“ – das trifft auch bei Terraria zu, denn das Sandbox-Spiel ist nach 9 Jahren endlich fertig und steigt sofort in die Steam-Charts ein.

Neun Jahre lang haben die Entwickler an Terraria gearbeitet und das Spiel nun mitsamt finalen Update abgeschlossen. Nicht nur die Freude der Entwickler ist groß, auch die Fans scheinen sehnlichst auf diesen Moment gewartet zu haben. Das belegen zumindest die aktuellen Spielerzahlen bei Steam.

Viel Zeit zum Zocken und an die Liebsten zu denken.

Mit dem The Journey’s End-Update ist das Sandbox-Spiel Terraria nun als fertiges Spiel zu betrachten, doch bis dahin war es ein langer Weg:

„In diesem Update steckt viel Liebe drin und unser Team hat eine ganze Weile unermüdlich daran gearbeitet. Wir haben wirklich das Gefühl, dass es Terraria auf die nächste Stufe bringt, an einen Platz, an dem das Kernspiel endlich als „komplett“ bezeichnet werden kann“, so ein Entwickler von Re-Logic.