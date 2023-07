Endlich meldet sich die zweite Staffel von Squid Game mit einem Lebenszeichen: Ein erster Trailer stellt den Cast vor und offenbart dabei auch ein Geheimnis, das in der ersten Season noch offenblieb.

Netflix Facts

Schon länger steht es mehr oder weniger fest, dass Squid Game in der 2. Staffel auf Netflix zurückkehren wird. Zwar sollen die Dreharbeiten erst im Sommer 2024 beginnen, doch zumindest die Story von Season 2 steht anscheinend schon fest. Das lässt jedenfalls ein allererster Trailer zu Squid Game Staffel 2 vermuten. Hier werden nämlich die Hauptpersonen des Casts vorgestellt. Und das allein verrät ein paar interessante Details.

Genug geredet – schaut in den ersten Trailer zu Squid Game Staffel 2:

Squid Game 2 - Teaser-Trailer Englisch

Der Cast von Squid Game Staffel 2 steht fest – und es gibt eine Überraschung

Falls ihr die erste Staffel von Squid Game noch nicht gesehen habt – Vorsicht, Spoiler: Während im Cast-Trailer auch neue Schauspieler vorgestellt werden, lässt sich überraschenderweise auch Wi Ha-joon sehen, der in Squid Game den Undercover-Polizisten Hwang Jun-ho gespielt hat. In der ersten Staffel wurde sein Tod angedeutet: Nach einem Schuss in den Oberkörper fällt er ins Meer.

Fans haben schon länger darüber gerätselt, ob der beliebte Polizist zurückkehrt – und jetzt ist es amtlich: Hwang Jun-ho hat überlebt und wird in Squid Game Staffel 2 eine wichtige Rolle spielen.

Auch Schauspieler Gong Yoo wird in Season 2 zurückkehren: Er hat in Squid Game den Mann im Anzug gespielt, welcher Protagonist Seong Gi-hun auf fiese Art dazu überredet hat, doch bei dem Squid-Game-Glücksspiel mitzumachen.

Sollten die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Squid Game tatsächlich erst 2024 beginnen, wird die Serie wahrscheinlich nicht vor 2025 auf Netflix zurückkehren. Trotz des Trailers dauert es also wohl noch eine lange Zeit, bis das Tintenfischspiel in die nächste Runde geht.