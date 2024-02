Besitzer des Galaxy S23 können sich freuen: Samsung startet bald mit riesigem Software-Update

Samsung hat zusammen mit den Galaxy-S24-Smartphones die neue One-UI-6.1-Oberfläche eingeführt, bei der die „Galaxy AI“ eine sehr große Rolle spielt. Das Unternehmen hat bereits bestätigt, dass einige der KI-Funktionen auch auf älteren Smartphones wie den Galaxy-S23-Modellen zum Einsatz kommen. Jetzt wurde ein Zeitraum bekannt, in dem das große Software-Update verteilt werden soll.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S23: KI-Update im März erwartet

Die KI-Funktionen der Galaxy-S24-Smartphones bieten einen großen Mehrwert. Bisher können sie aber nur auf den neuen Modellen verwendet werden. Das könnte sich schon in Kürze ändern. Samsung hat zwar verraten, dass die KI-Funktionen auch auf neuere Smartphones kommen, bisher aber noch keinen richtigen Zeitraum genannt. Das hat SamMobile nun übernommen. Bereits im März 2023 soll One UI 6.1 mit „Galaxy AI“ auf den Galaxy-S23-Smartphones landen.

Anzeige

Mit dem großen Software-Update wird Samsung den Galaxy-S23-Smartphones nicht nur „Galaxy AI“-Features spendieren, sondern noch mehr. One UI 6.1 wird nämlich auch die Animationen so verändern, dass die Smartphones zackiger reagieren und sich so schneller anfühlen. Weiterhin werdet ihr den Sperrbildschirm anpassen können. Seit dem Galaxy S24 lassen sich dort beispielsweise Widgets platzieren. Zudem soll es die üblichen Verbesserungen bei der Sicherheit und Stabilität geben.

Alle Funktionen der Galaxy-S24-Smartphones dürften die Galaxy-S23-Modelle nicht bekommen. Einige davon bleiben sicher exklusiv auf der neuen Generation. Teilweise auch, weil die Hardware es nicht erlaubt. Spätestens im März erfahrt ihr, was alles übernommen wurde.

Anzeige

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra mit der neuen Software vor:

Bestes Handy? SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Diese Samsung-Geräte erhalten One UI 6.1 mit „Galaxy AI“

Samsung hat bereits vor einiger Zeit verkündet, welche Geräte überhaupt Teile von „Galaxy AI“ erhalten und damit neue KI-Funktionen lernen. Folgende Produkte sind offiziell bestätigt:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Anzeige

Überraschend ist sicher das Galaxy S23 FE, denn dieses besitzt im Grunde die Hardware des Galaxy S22. Letzteres wird das Update mit AI-Features aber nicht erhalten. Wann genau die anderen Geräte versorgt werden, ist nicht bekannt. Samsung hatte schon angekündigt, dass das Unternehmen die Cloud-Ressourcen für die AI-Features im Blick behalten muss und deswegen nicht alles auf einen Schlag auf alte Handys und Tablets kommt.