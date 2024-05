Besitzer des Galaxy S23 und S24 können sich freuen: Samsung plant dickes Software-Update

Samsung hat im Mai für die Galaxy-S23- und Galaxy-S24-Smartphones nur ein relativ unscheinbares Software-Update veröffentlicht. Im Juni soll es deutlich mehr geben. Die aktuellen Samsung-Handys sollen nämlich bald ein deutlich größeres Upgrade erhalten.

Samsung arbeitet an größerem Software-Update

In den vergangenen Wochen hat Samsung sehr viele Updates für unzählige Smartphones veröffentlicht. Darunter war auch die große Aktualisierung auf One UI 6.1 sowie das Mai-Update, an dem das Unternehmen immer noch für viele Modelle arbeitet. Bei Handys wie dem Galaxy S24 oder Galaxy S23 hat sich Samsung dabei in erster Linie auf Verbesserungen bei der Sicherheit konzentriert. Insgesamt 45 Sicherheitslücken wurden geschlossen, viele davon waren kritisch. Ansonsten gab es keine großen Änderungen. Mit dem nächsten Update soll sich das ändern.

Laut SamMobile soll Samsung sowohl für die Galaxy-S23- als auch für die Galaxy-S24-Smartphones an einem größeren Software-Update arbeiten. Dort sollen dann einige zusätzliche Neuerungen umgesetzt werden. Der Versionssprung ist nämlich deutlich höher als bei anderen Versionen. Die Quelle weiß leider nicht, was sich genau ändern wird. Denkbar wären Optimierungen bei der Kamera vom Galaxy S24 Ultra sowie bei der Akkulaufzeit der Galaxy-S23-Modelle. Seit dem Update auf One UI 6.1 gibt es da Probleme.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy raus:

Samsung arbeitet an vielen Updates gleichzeitig

Für Samsung sind das aktuell anstrengende Zeiten, denn gerade wird immer noch an dem One-UI-6.1- und Mai-Update für viele Smartphones und Tablets gearbeitet. Zudem muss Samsung bereits das Juni-Update vorbereiten. Die aktuelle Version kam überraschend spät und wurde bisher nur für ausgewählte Handys verteilt. Normalerweise ist Samsung deutlich schneller. Es wird also spannend sein zu sehen, wann Samsung das Juni-Update zum Download bereitstellt. Bis der neue Monat beginnt, ist es nicht mehr lange.

