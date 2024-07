Besitzer des Galaxy S23 und S24 können sich freuen: Samsung plant Kamera-Upgrade

Immer wenn Samsung neue Smartphones vorstellt, werden dort neue und verbesserte Funktionen integriert. Genau das ist auch mit dem Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 passiert. Oft werden diese neuen Features auch auf ältere Modelle gebracht. In dem Fall können sich Besitzer der Galaxy-S23- und Galaxy-S24-Smartphones freuen.

Samsung plant Kamera-Upgrade für Galaxy S23 und S24

Samsung hat mit den neuen Falt-Handys auch eine neue Oberfläche in der Version One UI 6.1.1 vorgestellt. Dort wurden einige Verbesserungen und neue Funktionen integriert. Darunter beispielsweise der AstroPortrait-Modus. Dieser ist Teil der Expert-RAW-App und kann euch dabei helfen schöne Fotos bei der Astrofotografie umzusetzen. Dabei wird der Hintergrund durch eine lange Belichtung heller und Sterne, Sternschnuppen, Sternformationen oder Planeten intensiver dargestellt. Ihr werdet im Porträt dabei auch schärfer erfasst. Eine nette kleine Spielerei, die ihr bald auch auf den Galaxy-S23- und Galaxy-S24-Smartphones ausprobieren könnt (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Der neue AstroPortrait-Modus läuft schon auf dem Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6, wird bald aber auch auf andere Smartphones kommen. Die Anzahl ist aber beschränkt, denn die neue Funktion unterstützt wohl nur die aktuelleren Chips. Es ist wohl einiges an Rechenleistung nötig, um diese Funktion anständig umzusetzen. Deshalb nur die letzten zwei Smartphone-Generationen der S-Klasse. Vielleicht erweitert Samsung die Unterstützung irgendwann, doch bisher sind nur die genannten Generationen gesetzt.

Im Video zeigen wir euch die neuen Falt-Handys von Samsung:

Samsung Galaxy Z Fold 6 und Flip 6 im Check Abonniere uns

auf YouTube

Viele Smartphones werden One UI 6.1.1 erhalten

Nicht jede neue Funktion von One UI 6.1.1 wird es auch auf jedes ältere Smartphone schaffen. Selbst die neue Version der Oberfläche gibt es nicht für jede Generation. Nur die Modelle, die auch KI-Features unterstützen, werden One UI 6.1.1 erhalten. Und dann gibt es noch zusätzliche Abstufungen bei den Features, die je nach Chip und Leistung auch nicht überall landen. Welche Smartphones mit One UI 6.1.1 versorgt werden, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.