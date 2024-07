Besser als das Galaxy S24 Ultra: Samsung macht die Konkurrenz glücklich

Samsung ist dafür bekannt, die eigens entwickelte Hardware nicht nur in eigenen Produkten zu verbauen, sondern diese auch zu verkaufen. In diesem Jahr könnte das besonders interessant werden, denn die neuen Pixel-9-Handys aber auch das iPhone 16 Pro (Max) könnten davon besonders profitieren. Die neuen OLED-Panel würden das aktuell beste Samsung-Handy übertreffen.

Samsung liefert neue OLED-Displays an Google und Apple

Samsung baut nicht nur Smartphones, sondern auch viele der Komponenten, die dort verbaut sind. Gleichzeitig ist Samsung aber ein vielschichtiger Konzern, der die eigenen Entwicklungen nicht nur für sich behält. Davon profitiert die Konkurrenz, die gerne bei Samsung einkauft – insbesondere Google und Apple. Laut ETNews werden beide Unternehmen, die ihre neuen Handy-Generationen in der zweiten Jahreshälfte einführen, brandneue M14-OLED-Displays von Samsung erhalten.

Laut der Quelle soll Google insgesamt vier Smartphones mit dem neuen Samsung-Display ausstatten. Einmal die normalen Modelle Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL. Darüberhinaus soll auch das Pixel Fold 2 mit dem M14-Panel ausgestattet sein. Bei Apple soll es zwei Modelle betreffen. Das US-Unternehmen soll demnach nur das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max mit der neuesten Displaytechnologie von Samsung versorgen. Die günstigeren Modelle bleiben wie bisher zweite Wahl.

Viel ist über die Verbesserungen der neuen M14-Displays von Samsung nicht bekannt. In zwei Bereichen soll aber ordentlich nachgelegt werden. Dazu zählen die Helligkeit und Langlebigkeit. Beides sind in Zeiten, wo Handydisplays der Konkurrenz immer heller werden und gleichzeitig länger halten sollen, sehr wichtige Punkte. Wie hell genau die neuen Panel werden können, ist aber nicht bekannt. Das M13-Panel aus dem Galaxy S24 Ultra (Test) schafft bis zu 2.600 Nits. Vielleicht wird also die 3.000-Nits-Marke durchbrochen.

Wann erscheinen die neuen Handys mit M14-Displays von Samsung?

Made by Google: Pixel-Event am 13. August 2024

Google hat sein Pixel-Event überraschend vorgezogen. Die neuen Pixel-Handys und KI-Funktionen werden schon am 13. August 2024 enthüllt. Apple dürfte seine iPhone-16-Modelle wieder im September zeigen. Alles was dort vorgestellt wird, werden wir euch zusammentragen. Wir sind besonders gespannt auf die verbauten Samsung-Displays.

