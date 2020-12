Während OLED und QLED derzeit noch das Maß der Dinge sind, kommt bald schon eine neue Technologie auf uns zu, die bisherige Displays alt aussehen lässt. Hier sollen ganz besondere Kristalle zum Einsatz kommen, die für ein noch besseres Bild und eine höhere Helligkeit sorgen. Die Hersteller liefern sich ein Rennen.

Perowskit: Neue Display-Technologie ist vielversprechend

Die Zeiten von LCD, OLED und QLED könnten bald schon vorbei sein: Mehrere Hersteller haben Perowskit-Kristalle für sich entdeckt und tüfteln derzeit an Lösungen, um sie bald schon der breiten Masse anbieten zu können. Erste Modelle zeigen, dass es die pQD-Displays nicht nur mit herkömmlichen Bildschirmen aufnehmen, sondern sie auch überflügeln können.

Ein Modell des Herstellers Avantama, das auf einer Perowskit-Basis beruht, kann bereits eine Helligkeit von satten 2.000 nits erreichen und dabei nicht weniger als 90 Prozent des Farbraums abdecken. Auch höherpreisige Modelle bekannter Hersteller wie Samsung können da nicht mithalten, hier liegt die Helligkeit teils deutlich niedriger.

Was jetzt schon experimentell möglich ist, zeigt der Schweizer Hersteller Avantma in einem kurzen Video, das jetzt bei YouTube veröffentlicht wurde. Hier wird das neue pQD-Display des Produzenten mit hochwertigen und neueren Bildschirmen von LG und Sony verglichen, die auf eine Helligkeit von 800 beziehungsweise 1500 nits kommen. Einen echten Vergleich vor Ort kann das Video zwar nicht ersetzen, doch immerhin erlaubt es einen ersten Einblick.

Neue pQD-Displays im kurzen Vergleich mit OLED und QLED:

Neue Display-Technik: Lebensdauer als Knackpunkt

Mit der Erforschung von Perowskit-Kristallen wurde Anfang des Jahres 2020 begonnen. Die größte Schwierigkeit liegt derzeit laut dem Portal 4K-Filme noch in der Tatsache, dass die Kristalle nur eine vergleichsweise geringe Lebensdauer besitzen. Diese belief sich im Frühjahr auf gerade einmal etwas mehr als 100 Stunden, was für einen Einsatz in Displays für Konsumenten natürlich viel zu wenig ist. Dennoch sehen Hersteller bei pQD-Displays viele Vorteile, da sie die Herstellungskosten von Displays deutlich nach unten drücken lassen und die Bildschirme gleichzeitig leistungsstärker sein können.