Besser als PlayStation Portal: Fan kreuzt PS5 und Nintendo Switch

Die PlayStation Portal ist nicht die tragbare Konsole, die sich viele Fans seit Jahren wünschen. In einem beeindruckenden Versuch baut ein YouTuber deshalb nun eine tragbare und voll funktionsfähige PS5, von der die Community nur träumen kann.

Seit 5 Jahren ist die PlayStation Vita nun bereits Geschichte. 2019 mottete Sony seine bis dato letzte vollwertige Handheld-Konsole ein. 2023 erschien zwar die PlayStation Portal, doch die Konsole kann ausschließlich Spiele von einer PS5 streamen und ist somit in ihren Einsatzmöglichkeiten limitiert. Ganz im Gegensatz dazu zeigt der YouTube-Kanal DIY Perks, wie sich die PS5 in ein vollfunktionstüchtiges Tablet verwandeln könnte, das in gewisser Hinsicht die PlayStation mit dem Formfaktor der Nintendo Switch kreuzt.

Tragbare PS5: YouTuber erfüllt Fan-Wunsch

In seinem Video stellt DIY Perks vor, wie eine PS5 in ein Tablet-Format geschrumpft werden kann, das problemlos in einen Rucksack passt. Grundvoraussetzung dafür war, dass Sony bei den neueren PS5-Modellen das Motherboard verkleinert hat – somit lässt sich dieses nun zu einer tragbaren Konsole mit einem eleganten OLED-Screen umwandeln. Um dies in die Tat umzusetzen, braucht es allerdings einer ganzen Menge Tech-Bastelei, die nur etwas für echte Profis ist, wie das Video von DIY Perks beweist.

Schaut euch das spektakuläre PS5-Tablet auf YouTube im Video an:

(Quelle: DIY Perks, YouTube)

An den Handheld-Komfort der Nintendo Switch reicht die tragbare PS5 allerdings nicht heran, schließlich benötigt die Konsole stets eine Stromversorgung. Dafür aber lässt sie sich mitnehmen und gibt anstandslos auch ohne Internetverbindung aktuelle PS5-Hits wieder. Da kann sich die PlayStation Portal durchaus noch etwas von abschneiden.

PlayStation Portal: Rätselhaftes Gerät statt PS5-Handheld

Weil die PlayStation Portal nur als Streaming-Konsole funktioniert, war ihr Zielpublikum von Beginn an eingeschränkt und die generelle Rezeption eher gleichgültig. Zum Launch war die Konsole aber dennoch schnell ausverkauft. Allerdings hat auch unser Test gezeigt, dass die Handheld-Konsole auch abseits ihrer Nutzungslimitationen noch einige nervige Schwächen hat.

