Wer online Waren anbietet oder nach Schnäppchen sucht, dem ist eBay Kleinanzeigen ein Begriff. Das beliebte Portal muss nun aber einen Negativ-Rekord vermelden: Betrugsfälle und Identitätsdiebstähle gehen durch die Decke. Mit ein paar simplen Tricks könnt ihr euch schützen.

Second-Hand-Schnäppchen, gebrauchte Elektronik, lokale Angebote – eBay Kleinanzeigen bietet all das und mehr. Das beliebte Portal ermöglicht Verbraucherinnen und Verbrauchern einfachen Handel untereinander. Jetzt muss man allerdings einen Negativ-Rekord vermelden: Die Zahl der Betrugsfälle explodiert geradezu.

Identitätsdiebstahl bei eBay Kleinanzeigen geht durch die Decke

Die Anzahl der Anfragen im Zusammenhang mit Fremd-Übernahmen ist bei eBay Kleinanzeigen in diesem Jahr um 250 Prozent gestiegen. Die Fälle, in denen das betreffende Konto gesperrt werden musste, haben um 200 Prozent zugelegt. Das Unternehmen hat bereits mehrere Schritte eingeleitet, um die Sicherheit zu verbessern.

„In den vergangenen Monaten drehte sich zeitweise nahezu die Hälfte aller Anfragen an unseren Kundenservice um Account Takeover. Meist melden sich die eigentlichen Kontoinhaber bei uns, wenn sie merken, dass über ihr Nutzerkonto plötzlich Dinge angeboten werden, die sie selbst nicht eingestellt haben“, so Jöran Rieß von eBay Kleinanzeigen in einer Pressemitteilung.

Betrüger können vermeintliche Artikel über euer Konto anbieten und Geld kassieren ohne, dass es die Ware je gab. Das Problem sind meist zu schwache oder geleakte Passwörter. Da viele Leute gleiche Kombinationen und verbundene E-Mail-Konten zur Anmeldung für verschiedene Dienste nutzen, eröffnen sich Betrügern so Angriffsmöglichkeiten. Fremdübernahmen betreffen nicht nur eBay Kleinanzeigen. Gerade wenn ein E-Mail-Konto übernommen wird, lassen sich verbundene Accounts leicht kompromittieren.

Was ihr tun müsst, um eure Konten zu schützen

eBay Kleinanzeigen rät: Nutzt nicht das gleiche Passwort mehrmals. Übertrefft am besten die Mindestanforderungen an Passwörter der Dienstanbieter. Es gilt je länger, umso sicherer. Helfen können auch Passwort-Phrasen: Nehmt einen einprägsamen Satz und nutzt die Anfangsbuchstaben der Wörter als Passwort.

Wer droht den Überblick zu verlieren, kann auch professionelle Passwort-Manager nutzen. So könnt ihr Passwörter zentral verwalten und automatisch anlegen lassen, ohne den Überblick zu verlieren. Unsere aktuellen Empfehlungen findet ihr in diesem Artikel.

Wenn ihr betroffen seid oder vermutet, euer Konto von eBay Kleinanzeigen oder auch anderen Diensten könnte geknackt worden sein, nehmt Kontakt über die offiziellen Wege mit eurem Online-Dienst auf. Der Kunden-Support kann dann weitere Schritte einleiten.