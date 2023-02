„Queen B“ kehrt nach Deutschland zurück und ihr könnt dabei sein. Beyoncé kündigt 3 Konzerte in Deutschland an. Der Vorverkauf für die Tour beginnt in Kürze.

Zuletzt war die Künstlerin 2018 hierzulande zu sehen. Schon bald gibt es im Rahmen der „Renaissance“-Tour drei neue Gelegenheiten, bei Beyoncé live dabei zu sein. Der offizielle Ticketvorverkauf beginnt am Freitag, den 10. Februar, um 10:00 Uhr bei Ticketmaster und Eventim.

Beyoncé Tour 2023: Tickets und Termine in Deutschland

Einen Pre-Sale bei Paypal Prio, Magenta Prio und anderen Anbietern gibt es bei diesen Konzerten nicht. Wir empfehlen, bereits vorher einen Account anzulegen und pünktlich am Freitagvormittag auf der Ticketseite eurer Wahl vorbeizuschauen, da mit einem hohen Andrang zu rechnen ist. Viel Geduld solltet ihr ebenfalls mitbringen, da mit virtuellen Warteschlagen zu rechnen ist.

Das sind die Termine für die Deutschland-Konzerte von Beyoncé 2023 in Deutschland:

Donnerstag, 15.06.2023, Köln, RheinEnergieStadion

Mittwoch, 21.06.2023, Hamburg, Volksparkstadion

Samstag, 24.06.2023, Frankfurt, Deutsche Bank Park

Im Sommer geht Beyoncé auf eine ausgedehnte Europa-Tour. Der Startschuss ist am 10. Mai 2023 in Stockholm. Über Stationen in Cardiff, Paris, London, Amsterdam, Warschau und andere europäische Städte geht es am 15. Juni zum ersten Termin nach Deutschland. Ein Auftritt in Berlin sowie Termine in Österreich und der Schweiz stehen nicht auf dem Tourplan.

Renaissance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.02.2023 09:13 Uhr

Beyoncé kommt 2023 nach Deutschland: Tickets ab kommender Woche im Vorverkauf

Die Tour trägt den gleichen Titel wie Beyoncés aktuelles Studioalbum „Renaissance“, auf dem unter anderem die Hits „Break My Soul“ und „Cuff It“ zu hören sind. Die Platte ist bei den Grammy-Awards in den Kategorien „Album des Jahres“ sowie „Bestes Dance-/Electronic-Album“ nominiert. Die Preise werden am Montag, den 6. Februar verliehen.

Nach einer vierjährigen Live-Pause stand Beyoncé zuletzt am 21. Januar in Dubai anlässlich einer Hoteleröffnung auf der Bühne. Songs des aktuellen Albums wurden dort nicht aufgeführt. Das dürfte bei den Konzerten im Sommer anders sein. Ab Freitag, den 10. Februar sichert ihr euch eure Tickets bei den großen Verkaufsplattformen Ticketmaster und Eventim.

Vermeidet es, auf Drittanbietermarktplätzen wie Viagogo oder Ticketbande einzukaufen. Die Tickets werden dort meist zu erhöhten Preisen angeboten, zudem gibt es immer wieder Berichte von Kunden, die ein falsches Ticket oder Plätze mit schlechter Sicht dort erhalten haben. Die hohen Preise kurbeln zudem den Schwarzmarkt an, sodass Tickets unter anderem deswegen immer teurer werden. Die Preise für die Beyoncé-Konzerte 2023 in Deutschland sind noch nicht bekannt.

