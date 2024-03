Billig-Tesla vor dem Start: Elon Musk macht unglaubliche Kampfansage

Tesla strebt mit dem Model 2 einen unglaublichen Meilenstein auf dem E-Auto-Markt an: Geht es nach dem Autobauer, dann sollen mehr als 700 Millionen Einheiten des günstigen Teslas verkauft werden. Bis zur Massenproduktion könnte es allerdings noch dauern.

Tesla: Bizarre Absatzprognose zum Model 2

Noch steht nicht einmal fest, wann das Tesla Model 2 auf den Markt kommen wird. Doch das hält den Autohersteller von Chef Elon Musk nicht davon ab, eine ziemlich gewagte Prognose abzugeben. Tesla geht davon aus, dass das Fahrzeug im Laufe seiner Lebensdauer mehr als 700 Millionen Mal verkauft werden könnte – eine Zahl, die absurd weit über alles hinausgeht, was es an Verkaufszahlen der bisherigen Bestseller in der Automobilgeschichte gegeben hat (Quelle: Autocar).

Ein Schlüssel zum Erfolg des Model 2 sollen die von Tesla entwickelten neuen Produktionstechniken sein, die eine deutliche Senkung der Herstellungskosten versprechen. Durch Optimierungen im Montageprozess und ein effizientes Lackierverfahren könnten bis zu 50 Prozent der Produktionskosten eingespart werden, heißt es. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Endpreis für den Kunden so attraktiv wie möglich zu gestalten.

Der Preis des Tesla Model 2 könnte so unter 25.000 Euro liegen. Ob sich das erfüllt, wird die Zukunft zeigen. Beim Cybertruck haben sich die angekündigten Preise nicht bewahrheitet. Das Model 2 wird seit Jahren immer wieder angekündigt, verschoben und wurde zeitweise von Musk selbst sogar abgesagt.

Tesla Model 2: Produktion ab 2025?

Nach aktuellem Stand könnte Tesla in der zweiten Jahreshälfte 2025 mit der Produktion des Model 2 in der Fabrik in Texas beginnen. Laut Elon Musk soll das E-Auto „definitiv langfristig nach Berlin kommen“. Einen genauen Termin dafür hat er aber nicht genannt (Quelle: Handelsblatt).

Analysten gehen davon aus, dass die Massenproduktion erst 2027 richtig anlaufen könnte, wenn der Tesla Model 2 die Millionenmarke knackt. Für 2026 rechnen Experten mit rund 500.000 Model 2.

