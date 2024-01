Bis zu 63 Euro sparen: Simulations-Hit auf der Xbox massiv reduziert

Fans von umfangreichen Zug-Simulationen können sich im Xbox-Store derzeit ein starkes Angebot sichern – Train Sim World 4 ist momentan in verschiedenen Variationen um bis zu 63 Euro im Preis reduziert.

Xbox Series X Facts

Train Sim World 4 im Xbox-Store im Angebot

Die Train-Sim-World-Reihe gehört bereits seit 2017 fest zum Inventar der Simulations-Community – natürlich kommen hier besonders Fans von Zügen und Schienenfahrzeugen im Allgemeinen voll auf ihre Kosten. Im Xbox-Store ist der neueste Ableger, der im September 2023 erschienen ist, nun mit einem großen Rabatt erhältlich.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer zu Train Sim World 4 an:

Train Sim World 4: Official Trailer

In Train Sim World 4 taucht ihr in die Welt des Schienenverkehrs ein und könnt zahlreiche verschiedene Züge, Lokomotiven und Strecken kennenlernen. Je nachdem für welche Version des Spiels ihr euch entscheidet, könnt ihr zum Beispiel eine S-Bahn in Österreich steuern oder mit dem Zug die Ostküste der UK erkunden. Auch die Routen Los Angeles bis Lancaster in den USA sowie Dresden bis Riesa in Deutschland stehen je nach Paket zur Verfügung.

Anzeige

Im Modus Freies Spiel könnt ihr außerdem selbst die Kontrolle über die Streckenführung übernehmen und entscheiden, wohin die Reise gehen soll und welches Fahrzeug ihr dafür am liebsten steuern wollt – ob mit Elektro-, Dampf oder Dieselantrieb.

Zug-Simulator: Mehrere Editionen stark reduziert

Im Xbox-Store könnt ihr euch den Zug-Simulator jetzt in unterschiedlichen Variationen zu reduzierten Preisen schnappen. Die Train Sim World 4 Standard Edition gibt es aktuell für 17,99 Euro statt 44,99 Euro. Auch die UK Regional Edition, die USA Regional Edition und die Austrian Regional Edition gibt es momentan für 17,99 Euro (im Xbox-Store ansehen).

Anzeige

Wenn ihr euch stattdessen lieber das Gesamtpaket auf einen Streich sichern wollt, könnt ihr euch die Train Sim World 4: Special Edition schnappen – diese kostet derzeit 41,99 Euro statt 104,99 Euro, ihr spart also 63 Euro. Darin enthalten sind das Basis-Spiel sowie die 8 Strecken der jeweiligen Regional-Versionen (im Xbox-Store ansehen).

Der Rabatt ist noch bis zum 29. Januar 2024 gültig.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Geheimtipps, die ihr mit eurem Game-Pass-Abo ausprobieren solltet:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.