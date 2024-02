Bitter für Erstkäufer: Survival-Strategie-Hit nach nur 2 Monaten auf Steam reduziert

Zu seinem Release Ende November 2023 konnte das historische Survival-Strategie-Spiel Last Train Home viele in der Steam-Community begeistern. Nach nur 2 Monaten ist das Spiel auf der Plattform jetzt erheblich im Preis reduziert.

Steam Facts

Der tschechische Entwickler Ashborne Games konnte mit dem historisch-inspirierten Survival-Strategie-Game Last Train Home einen Steam-Bestseller landen. Das Spiel ist am 28. November 2023 auf der Plattform erschienen und trifft in der Community seitdem auf große Begeisterung, was sich zum Release auch in einer starken Top-10-Platzierung in den Charts widerspiegelte. Nun ist das Highlight um 34 Prozent im Preis reduziert.

Anzeige

Last Train Home: Survival-Strategie-Spiel fordert Steam-Fans heraus

In Last Train Home übernehmt ihr die Kontrolle über eine Legion von tschechoslowakischen Soldaten, die nach dem Trauma des Ersten Weltkriegs zurück in ihre Heimat wollen. Doch der Nachhauseweg führt sie durch ein unbarmherziges Bürgerkriegsgebiet, in dem russische Rotarmisten gegen Weißgardisten kämpfen. Ihr müsst die Moral eurer Soldaten verbessern und gleichzeitig mit den knappen Ressourcen haushalten, um die erbarmungslose Reise in einem gepanzerten Zug durch die kahlen Landschaften Sibiriens zu überleben.

Schaut euch hier den Erklär-Trailer zu Last Train Home an:

Last Train Home: Explanation Trailer

Auf Steam kann sich Last Train Home seit dem Release über begeisterte Kritiken freuen – nach den ersten rund 1.800 abgegebenen Stimmen steht das knallharte Survival-Strategie-Spiel bei einer sehr positiven Wertung. Die Standard Edition könnt ihr euch jetzt aktuell für 26,39 Euro statt 39,99 Euro sichern. Die Digital Deluxe Edition kostet derzeit 36,29 Euro statt 54,99 Euro. Der Rabatt gilt noch bis zum 8. Februar 2024 (bei Steam ansehen).

Anzeige

Last Train Home Ashborne Games

Steam-Charts: Survival-Strategie-Hit kehrt in die Bestseller zurück

Mit dem Rabatt kann sich Last Train Home nach einem starken Release im November erneut in den Bestseller-Charts auf Steam melden – aktuell reiht sich das Survival-Strategie-Game auf Rang 15 ein. Knapp davor landet die kontroverse Neu-Erscheinung Suicide Squad: Kill the Justice League, während an der Spitze der Charts weiter Palworld und Enshrouded ihre Runden drehen. (Quelle: Steam)

Anzeige

Ein weiterer Survival-Hit ist ebenfalls bis zum 8. Februar auf Steam massiv im Preis reduziert:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.