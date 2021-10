Vodafone ist Mobilfunk-Anbieter und Internet-Provider, aber das ist nicht alles: Wer TV per Kabelanschluss bezieht, kriegt das im Großteil der Fälle ebenfalls von den Düsseldorfern. Doch genau da liegt das Problem, denn immer weniger Verbraucher wollen noch klassisches Fernsehen.

Vodafone in der Klemme? Immer mehr Verbraucher wechseln zu OTT-TV

Die Fernsehgewohnheiten der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher ändern sich. Aktuelle Zahlen zeigen, dass immer mehr Verbraucher direkt auf internetbasiertes Fernsehen umsteigen. Die Zahl der Haushalte, in denen der TV ausschließlich mit dem Internet verbunden ist, hat sich in den vergangenen vier Jahren verzehnfacht, wie aus einer gemeinsamen Untersuchung der Landesmedienanstalten hervorgeht (Quelle: Statista). IPTV ist hier ebenfalls nicht mit eingerechnet.

Im Vergleich ist der Anteil derer, die das Internet als kompletten TV-Ersatz nutzen, gering. Der sogenannte OTT-Empfang („over the top“, sinngemäß: vorbei an den klassischen Anbietern) macht derzeit 4,7 Prozent des TV-Marktes aus. Kabel-TV ist noch immer auf Platz 1, allerdings nur denkbar knapp vorm Empfang per Satellit. IPTV und DVB-T folgen auf den Plätzen 3 und 4.

Seit 2011 ist der Anteil der Kabel-TV-Kunden von rund 50 Prozent auf aktuell 43,7 Prozent gefallen. Ein Großteil der 6,3 Prozent Minus dürfte aus der Kundenkartei von Vodafone stammen. Und diese Kunden scheinen nur eine Richtung zu kennen: Nur die internetbasierten Empfangsarten IPTV und OTT können bei den Nutzern ein Plus verbuchen:

Der Trend weg vom klassischen Fernsehern ist also schon seit Jahren zu beobachten – und trifft in erster Linie Vodafone. Natürlich hat man dort längst reagiert: Die klassischen TV-Kabel bieten in vielen Haushalten eine echte Alternative zu Festnetzinternet-Anschlüssen per DSL. Im Downstream sind die Geschwindigkeiten sogar vielerorts konkurrenzfähig zur Glasfaser. Das Festhalten der Düsseldorfer am TV-Kabel ist also nicht unberechtigt.

Internet per Kabel: Vodafone kann die Situation nutzen

Will man aber wieder mehr Kunden für TV-Verträge gewinnen, geht das wohl nur über zwei Wege: Zum einen könnte man die Preise senken oder etwa für Internetkunden keinen TV-Aufpreis verlangen, praktisch ein verbessertes Kombi-Angebot. Zum anderen könnte man das eigene TV-Programm durch internetbasierte Zusatzangebote aufstocken. Vodafone hat sich für letzteres entschieden. Gerade erst hat man einen Kombi-Tarif mit Netflix gestartet und die Prime-Video-App ins Betriebssystem von GigaTV integriert.