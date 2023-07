Seit Starfield im Jahr 2018 angekündigt wurde und 2021 einen ersten Trailer erhielt, gehen die meisten davon aus, dass das Spiel äußerst umfangreich wird. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, zumindest, wenn es um die reine Hauptstory geht.

Starfield nur etwas größer als andere Bethesda-Spiele

Bisherige Trailer und Informationen ließen darauf schließen, dass die Hauptstory von Starfield bisherige Bethesda-Spiele wie Skyrim oder Fallout 4 bei Weitem übertrifft. Laut einer Information von Todd Howard, dem Creative Director des Spiels, ist dem aber nicht so.

Dieser gibt an, dass die Hauptstory von Starfield nur etwa 20 Prozent umfangreicher ist als frühere Spiele. Das würde bedeuten, dass ihr euch auf etwa 30 bis 40 Stunden einstellen könnt – ohne Abstecher zu Nebeninhalten. An der Zahl könnte sich laut Howard aber noch etwas ändern, wie er in einem Gespräch mit IGN verriet (Quelle: IGN).

Besorgt ist Bethesda deswegen allerdings nicht, denn wer schon Spiele dieses Entwicklers gespielt hat, weiß, dass die diese viel mehr bieten als nur eine Hauptstory.

Ihr habt von Starfield noch nichts gesehen? Dann empfehlen wir euch diesen Trailer:

Starfield wird laut Bethesda lange interessant bleiben

Wie Howard im Gespräch mit IGN außerdem betont, besteht das kommende Action-Adventure und Rollenspiel nicht nur aus den Hauptquests, sondern auch aus Nebenquests, Fraktionsrouten und den Aufbau von Basen. Dazu kommen 1.000 vollständig erforschbare Planeten mit prozedural generierten Inhalten.

Spiele wie Skyrim haben in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie dank zahlreicher Möglichkeiten unsterblich sind und auch bei Starfield geht Howard davon aus, dass die Modding-Community das Spiel für eine lange Zeit interessant halten wird.

Starfield soll am 6. September 2023 für Xbox Series X|S und PC veröffentlicht werden.

