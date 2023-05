Wer regelmäßig auf TikTok unterwegs ist, wird schnell merken, welche Tänze und Gags gerade im Trend sind. Darunter befinden sich aber auch immer mal wieder besonders kuriose Dinge, wie zum Beispiel Harry Potter auf Steroiden.

Harry Potter Facts

Harry Potter und die Boss-Transformation

TikTok ist eine Welt für sich! Die Plattform ist extrem schnelllebig und erkennt schon nach kurzer Zeit die Vorlieben und Interessen des Nutzers. Zwischen den ganzen Tänzen, Comedy-Sketchen und Koch-Clips, gibt es aber auch eine neue Bewegung – Inhalte, die von einer KI generiert wurden.

Besonders bizarr: Harry Potter als Bodybuilder. Unter dem Suchbegriff Harry Spotter, eine Anspielung auf die Person, die einen beim Gewichtheben absichert, findet sich unzählige Clips wie dieser hier:

Die Videos sind immer ähnlich aufgebaut. Harry, Ron und sogar Professor Dumbledore werden als durchtrainierte Muskelprotze dargestellt, deren Leben sich nur um Training und Protein Shakes dreht. Dafür werden bekannte Zitate aus der Film- und Buchvorlage abgewandelt.

So wird aus „The Boy who lived“ (Der Junge, der überlebte) ein „The Boy who lifted“ (Der Junge, der Gewichte stemmte). Diese stumpfe Verballhornung in Kombination mit den kuriosen KI-Bildern, erfreut sich auf TikTok extrem großer Beliebtheit und erreicht problemlos Millionen Aufrufe.

Der Trend existiert auch noch unter dem Begriff Harry Squatter, diesmal als Anspielung auf den Squat, also eine Kniebeuge.

KI macht es möglich: Harry Potter als Supermodel

Die KI-Tools verfrachten Harry Potter und seine Freunde aber nicht nur ins Fitnessstudio, sondern auch auf den internationalen Laufsteg. In Kombination mit der beliebten Edelmarke Balenciaga, finden sich auf TikTok auch zahlreiche Clips, in denen die Figuren aus dem Harry-Potter-Universum als Laufstegmodel posieren. Auch diese Videos ziehen ein Millionenpublikum an.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.