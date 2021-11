Black Friday 2021 ist zwar erst am 26. November, doch Amazon hat die Rabattschlacht frühzeitig eröffnet und schon jetzt massig Angebote in petto. Auch MediaMarkt und Saturn haben erste Deals online. GIGA gibt einen Überblick der besten Vorab-Schnäppchen mit besonders hoher Ersparnis.

Shopping-Events Facts

Black Friday 2021: Amazon, MediaMarkt & Saturn mit tausenden Angeboten

Black Friday und Cyber Monday finden 2021 zwar erst am 26. und 29. November statt, doch wer es mit dem Weihnachtsshopping ganz besonders eilig hat, kann bei Amazon bereits die ersten Schnäppchen machen. Unter den Angeboten des Onlineversandhändlers aus Seattle befinden sich schon jetzt stark reduzierte Bestseller sowie Amazon-Devices. Auch MediaMarkt und Saturn haben starke Vorab-Deals gelauncht. Das sind die Highlights:

Top 5 Black-Friday-Angebote

Amazon-Geräte

Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung

Fire TV Stick 4K Max für 36,99 Euro (statt 64,99 Euro UVP): Im Vergleich zum normalen Fire TV Stick 4K bietet das neue „Max“-Modell laut Aussage von Amazon 40 Prozent mehr Leistung. Er verfügt über 2 GB RAM statt 1,5 GB, einen besseren Prozessor und unterstützt WiFi 6.

Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung

Fire TV Stick 4K für 26,99 Euro (statt 59,99 Euro UVP): Wem das die 10 Euro Aufpreis nicht wert sind, der greift zum Standard-4K-Stick.

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung

Fire TV Stick für 21,99 Euro (statt 39,99 Euro UVP): Ihr könnt auf 4K-Auflösung getrost verzichten? Dann lassen sich weitere 5 Euro sparen.

Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten)

Fire TV Stick Lite für 16,99 Euro (statt 29,99 Euro UVP): Und wer darüber hinaus keine TV-Steuerungstasten benötigt, greift zur Lite-Version mit Alexa-Sprachfernbedienung.

Apple

Smartphones & Handyverträge

Smartwatches & Fitnesstracker

Huawei Watch Fit Smartwatch

Huawei Watch Fit für 54,99 Euro (statt 99 Euro UVP): Günstige Smartwatch von Huawei mit umfangreichen Fitness-Funktionen.

Huawei Watch GT 2 Smartwatch

Huawei Watch GT 2 für 95 Euro (statt 229 Euro UVP): Sport-Smartwatch von Huawei mit 46 mm Durchmesser, OLED-Display, SpO2-Monitoring, Herzfrequenzmessung, Musik Wiedergabe und vielen weiteren Funktionen sowie bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit.

Tablets

Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Tablet

Samsung Galaxy Tab S7 FE für 449 Euro (statt 529,99 Euro): 12,4 Zoll Android-Tablet (WiFi) mit Snapdragon-778G-Prozessor, 64 GB internem Speicher (erweiterbar) und 4 GB RAM, inklusive S Pen. Amazon geht beim Preis mit.

Lenovo Tab M10 FHD+ Tablet

Lenovo Tab M10 Plus für 149 Euro (statt 178,99 Euro): 10,3 Zoll Android-Tablet (WiFi) mit MediaTek Helio P22T-Prozessor, 64 GB internem Speicher (erweiterbar) und 4 GB RAM.

Fernseher

Philips 55OLED855/12 OLED TV

Philips 55 Zoll OLED-Fernseher für 1.099 Euro (statt 2.099 Euro UVP): 4K Smart-TV mit 3-seitigem Ambilight, 139 cm Bildschirmdiagonale, Google TV, 100 Hz, HDR10+, Dolby Vision, Triple Tuner, 4x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, inklusive beleuchteter Fernbedienung.

LG OLED48A19LA OLED TV

LG 48 Zoll OLED-Fernseher für 699 Euro (statt 1.499 Euro UVP): 4K Smart TV mit 121 cm Bildschirmdiagonale, 60 Hz, webOS 6.0, HDR10 Pro, HLG, Dolby Vision, Triple Tuner, 3x HDMI 2.0, 2x USB, inklusive Magic Remote-Fernbedienung. Amazon geht beim Preis mit.

SONY XR-55X92J LED TV

Sony 55 Zoll LED-TV für 899 Euro (statt 1.399 Euro UVP): 4K Smart TV mit 139 cm Bildschirmdiagonale, 100 Hz, Google TV, HDR10, HLG, Dolby Vision, Twin Triple Tuner, 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1 2x USB 2.0, perfekt fürs Zocken mit der PS5 in 4K@120 fps

PHILIPS 55PUS7906/12 LED TV

Philips 55 Zoll LED-Fernseher für 499 Euro (statt 899 Euro UVP): 4K Smart TV mit 3-seitigem Ambilight, 139 cm Bildschirmdiagonale, 60 Hz, Google TV, HDR10+, HLG, Dolby Vision, Triple Tuner, 4x HDMI 2.0, 2x USB 2.0.

Samsung QLED 4K TV Q80A 50 Zoll

Samsung 50 Zoll QLED-Fernseher für 729 Euro (statt 1.349 Euro UVP): 4K Smart TV mit 125 cm Bildschirmdiagonale, 60 Hz, Tizen-Betriebssystem, HDR10+, HLG, Dolby Vision, Triple Tuner, 3x HDMI 2.0, 1x HDMI 2.1, 2x USB.

Samsung QLED 4K The Frame 189 cm (75 Zoll)

Samsung 75 Zoll QLED-Fernseher für 1.699 Euro (statt 3.499 Euro UVP): Design-TV „The Frame“ mit 189 cm Bildschirmdiagonale, 100 Hz, Tizen-Betriebssystem, HDR10+, HLG, Dolby Vision, Triple Tuner, Bluetooth 5.0, 4x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, optionale Wechselrahmen, Helligkeitssensor, Bewegungssensor, inklusive One Connect Box und Wandhalterung.

Soundbars & Lautsprecher

Samsung 2.0-Kanal Soundbar HW-T400

Samsung HW-T400 für 69 Euro (statt 149 Euro UVP): Kompakte, kabellose 2.0-Kanal Soundbar.

Bose Solo Series II, Soundbar

Bose Solo Series II für 159 Euro (statt 199,95 Euro UVP): Kompakte, kabelgebundene Soundbar, knapp 7 cm hoch.

Bose TV Speaker, Soundbar

Bose TV Speaker für 189 Euro (statt 299,95 Euro UVP): Kompakte Bluetooth-Soundbar, nur knapp 5 cm hoch, kompatibel mit Bass Module 500 und 700, inklusive Fernbedienung.

Kopfhörer

Soundcore by Anker Life Q20+ Bluetooth-Kopfhörer

SoundCore Q20+ für 49,99 Euro (statt 69,99 Euro): Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit ANC, 40 Stunden Akkulaufzeit und Verbindung mit bis zu 2 Geräten gleichzeitig.

Sennheiser 508697 HD 599 Special Edition

Sennheiser HD 599 Special Edition für 90,99 Euro (statt 199,99 Euro UVP): Kabelgebundener, offener Over-Ear-Kopfhörer der Premiumklasse.

JBL Tune 215 TW, In-ear Kopfhörer Bluetooth

JBL Tune 215 TW für 49 Euro (statt 99,99 Euro UVP): Kabellose In-Ear-Kopfhörer von JBL mit bis zu 25 Stunden Akku-Laufzeit, inklusive Ladecase.

Laptops

Acer Chromebook 14 Zoll (CB314-1H-C7PS)

Acer 14 Zoll Chromebook für 188 Euro (statt 279,89 Euro): Leichtes sowie dünnes Chromebook mit Intel Celeron Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB eMMC.

ASUS Vivobook 14

Asus 14-Zoll-Notebook für 415 Euro (statt 499,99 Euro): Einsteiger-Notebook mit Intel Core i3-Prozessor, 8 GB RAM und 512 GB SSD.

ASUS Chromebook (C523NA-EJ0123)

Asus 15,6 Zoll Chromebook für 279 Euro (statt 349,99 Euro): Mit Intel Celeron Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB eMMC.

Speicher

Sandisk Ultra Plus Micro-SDXC Speicherkarte, 400 GB

Sandisk Ultra Plus microSD-Karte 400 GB für 39 Euro (statt 59,99 Euro): Große microSD für Smartphone, Tablet, Nintendo Switch, Kamera und weitere Geräte, inklusive Adapter.

SanDisk Extreme Portable Festplatte, 1 TB SSD

Sandisk Extreme Portable SSD 1 TB für 111 Euro (statt 239,99 Euro UVP): Schnelle externe SSD mit 1 TB Speicher und 2,5 Zoll Formfaktor.

Konsolen & Spiele

PC- & Gaming-Zubehör

HyperX Cloud Alpha Blackout, Over-ear Gaming Headset

HyperX Cloud Alpha Blackout Gaming-Headset für 49 Euro (statt 99,99 Euro UVP): Kabelgebundenes Over Ear Gaming-Headset in stylischem Schwarz, kompatibel mit PC, PS4, PS5, Xbox und anderen Plattformen.

Razer Naga Trinity Maus

Razer Naga Trinity Maus für 59 Euro (statt 109,99 Euro): Kabelgebundene Gaming-Maus mit drei austauschbaren Seitenteilen, um zwischen 2-, 7- und 12-Tasten-Konfigurationen zu wechseln.

Razer Blackshark V2 X Over-Ear Gaming Headset

Razer Blackshark V2 X Gaming-Headset für 35 Euro (statt 54,99 Euro): Kabelgebundenes Over Ear Gaming-Headset mit atmungsaktivem Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff.

Küche & Haushalt

Braun Series 9 Pro Premium Rasierer

Braun Series 9 Pro für 274,99 Euro (statt 539,99 Euro UVP): Premium-Herrenrasierer mit Scherkopf, Trimmer, 60 Minuten Akku-Laufzeit, Ladecase, Testsieger von Stiftung Warentest.

eufy Saugroboter mit Wischfunktion, RoboVac G10 Hybrid

Eufy Hybrid-Saugroboter für 179,99 Euro (statt 269,95 Euro UVP): Saugroboter mit Wischfunktion und Ap-Steuerung, selbstaufladend.

Tefal GC730D OptiGrill+ Smart

Tefal OptiGrill+ Smart für 99,99 Euro (statt 147,99 Euro): Extrem beliebter Kontaktgrill mit App-Steuerung und automatischer Temperaturanpassung zum absoluten Bestpreis.

Emma Schaum Matratzenset

Emma One Matratze für 259,91 Euro (statt 329 Euro UVP): Stiftung Warentest Testsieger-Matratze (120 x 200 x 18 cm), ergonomisch, atmungsaktiv, Öko-Tex zertifiziert, entwickelt in Deutschland, 100 Nächte Probeschlafen möglich.

Cosori Heißluftfritteuse 5,5L XXL

Cosori XXL-Heißluftfritteuse für 101,99 Euro (statt 139,99 Euro UVP): Bestseller-Airfryer mit 5,5L Fassungsvermögen, LED-Touchscreen, 11 Programmen und 1.700 Watt.

SodaStream Wassersprudler Duo

SodaStream Duo für 99,99 Euro (statt 133 Euro): Wassersprudler für Glas- und PET-Flaschen, inklusive CO2-Zylinder, 2x 1L Glasflasche und 2x 1L spülmaschinenfeste Kunststoff-Flasche.

DeLonghi Ecam 23.266.B Kaffeevollautomat

DeLonghi Kaffeevollautomat für 333 Euro (statt 449,99 Euro UVP): Kompakter Kaffeevollautomat für Espresso, Kaffee, Long Coffee, Cappuccino, heiße Milch und heißes Wasser auf Knopfdruck.

KitchenAid Artisan Küchenmaschine

KitchenAid Artisan für 399 Euro (statt 499 Euro UVP): Kult-Küchenmaschine mit 4,8 Liter Rührschüsselkapazität und 300 Watt.

Enders Gasgrill Monroe Pro X 3 S Turbo

Enders Gasgrill für 349,99 Euro (statt 499 Euro UVP): Von Amazon-Kunden sehr gut bewerteter Gasgrill mit 3 Brennern für kurze Zeit 150 Euro günstiger.

Streaming & VPN

Termine: Datum für Black Friday & Cyber Monday 2021

Black Friday : Freitag, 26. November 2021

: Cyber Monday : Montag, 29. November 2021

: Cyberweek und „Schnäppchenfest“-Zeit: 22. November bis 05. Dezember 2021

Erfahrungsgemäß gibt es bereits in der Woche vor und der Woche nach dem Black Friday sehr gute Angebote. Je nach Händler wird für diesen Zeitraum oder Teile davon auch von Cyberweek, Cyber Monday Week, Black Week, Black Weekend oder ähnlich gesprochen.

Legt euch hier einen Kalendertermin für den Black Friday an:

Was ist der Black Friday 2021?

Der Black Friday kommt aus den USA. Traditionell räumen die Kauf- und Warenhäuser dort am Wochenende nach Thanksgiving ihre Warenlager, um Platz fürs Weihnachtsgeschäft zu machen. Dazu wurden teils enorme Rabatte gewährt. In jüngeren Jahren wurde der Black Friday vor allem online zu einem gigantischen Shopping-Event, das seinen Weg auch nach Deutschland fand. Auch bei uns ist der Black Friday mittlerweile etabliert.

Video: Black Friday erklärt in 1 Minute:

Welche Händler nehmen am Black Friday teil?

So ziemlich jeder Online-Händler und auch viele stationäre Geschäfte. Zu den größten Online-Händlern, die in den letzten Jahren daran teilnahmen, gehörten Amazon, Saturn, MediaMarkt, Otto und Ikea. Wir erwarten, dass das 2021 nicht anders sein wird.

Welche Black-Friday-Schnäppchen kann man erwarten?

Fast überall wird es hervorragende Schnäppchen geben. Wir erwarten krasse Preisnachlässe unter anderem in diesen Bereichen:

Handys mit und ohne Vertrag, Zubehör

Laptops und Tablets

Haushaltselektronik wie Staubsaugerroboter, Küchenmaschinen und Smart-Home-Produkte

Unterhaltungselektronik, also Spielkonsolen, Games, TV-Geräte und Projektoren, Kopfhörer, Lautsprecher und Soundbars

Gaming-Zubehör wie Gaming-Stühle, Monitore, Mäuse und Tastaturen

Weiße Ware wie Waschmaschinen, Geschirrspüler

Abo-Dienste für Hörbücher, Musik- und Videostreaming und vieles mehr

Apps und Software

Wie oft ist Black Friday?

Nur einmal im Jahr. Ja, wirklich! Und falls ihr jetzt denkt, dass das ja nicht sein könne, weil doch ständig diese Shopping-Events zelebriert werden, habt ihr zumindest nicht ganz unrecht. Im Frühjahr findet noch der Amazon Prime Day statt, am 11.11. der Singles Day. Verschiedene Shops haben dazu natürlich noch mehr oder weniger regelmäßig weitere Aktionen – die Mehrwertsteuer-Aktionen oder Clubangebote bei Saturn und MediaMarkt zum Beispiel, die Oster- oder Septemberangebote bei Amazon und viele weitere. Das ist normal und auch da kann man gute Schnäppchen machen. Trotzdem „überstrahlt“ der Black Friday (und der angeschlossene Cyber Monday) alles – keine Aktion ist größer und wichtiger und bei keiner erzielen die Online-Händler so viel Umsatz.

Eine Falle soll hier nicht unerwähnt bleiben: Einige Shops und Webseiten rufen öfter falsche „Black Fridays“ aus, zum Beispiel als „Summer Black Friday“. Das ist natürlich Quatsch – hier wird versucht aus einem „Reizwort“ Kapital zu schlagen.

Sollte ich mit Anschaffungen auf den Black Friday warten?

Das können wir nicht pauschal beantworten. Zwar gibt es am Black Friday gute bis fantastische Preise für Produkte in fast jeder Produktgruppe, Schnäppchen gibt es aber auch unabhängig davon zu jeder Zeit des Jahres. Wer ein bestimmtes Produkt sucht, muss nicht Monate warten. Sinnvoll ist, sich die Preisentwicklung anzusehen und dann zuzuschlagen, wenn es günstig ist – ob am Prime Day, Black Friday oder zu einem anderen Termin. Andersherum raten wir aber auch dazu, keine Produkte zum Vollpreis zu kaufen, wenn der Black Friday unmittelbar vor der Tür steht. Mit ein bisschen Geduld und Marktübersicht lässt sich im Herbst viel Geld sparen.

Was sollte ich beim Black Friday beachten?

Die Versuchung ist groß, sich ins Schnäppchengetümmel zu werfen und einfach drauflos zu kaufen. Der Volksmund weiß aber: Am meisten spart man bei Produkten, die man gar nicht erst kauft. Das soll euch um Gottes Willen nicht vom Schnäppchenstöbern abhalten, aber ein paar Tipps wollen wir euch trotzdem mitgeben.

Überlegt euch vorher, was ihr braucht.

Setzt euch ein Limit für Impulskäufe.

Recherchiert Bestpreise und macht euch ein Bild von der Preisentwicklung eurer Wunschprodukte.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, meidet besser das Schnäppchengetümmel in vollen Geschäften. Online ist es gemütlicher und man kann leichter Preise vergleichen.

Geht auf GIGA.DE, wir listen euch die besten Preise und die empfehlenswertesten Produkte.

Die gesamte GIGA-Redaktion wird am Black Friday und den darum liegenden „Feiertagen“ das gesamte Schnäppchenfeuerwerk beackern und euch berichten, was ihr wo am günstigsten bekommt. Bookmarkt euch diese Seite und ihr verpasst kein Angebot.